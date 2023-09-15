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Конкурс в суди першої інстанції: відомий список 560 вакансій

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Конкурс в суди першої інстанції: відомий список 560 вакансій

18:23, 15 вересня 2023
Більшість вакансій - в судах Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Полтавської, Київської областей, а в районних судах Києва є 26 вакансій.
Конкурс в суди першої інстанції: відомий список 560 вакансій
Джерело фото: SUD.UA
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 15 вересня оприлюднила список вакансій, які планується замістити під час оголошеного конкурсу на посади суддів місцевих загальних, адміністративних, господарських судів.

Всього планується провести конкурси на 500 вакансій суддів місцевих загальних судів, 30 суддів місцевих адміністративних судів та 30 суддів місцевих господарських судів.

Строк подання документів – до 16 жовтня 2023 року.

Так, кількість вакансій по областям наступна:

районні суди Харківської області59 вакансій

районні суди Дніпропетровської області55 вакансій

районні суди Одеської області43 вакансії

районні суди Київської області31 вакансія

районні суди Полтавської області31 вакансія

районні суди міста Києва26 вакансій

районні суди Кіровоградської області25 вакансій

районні суди Миколаївської області24 вакансії

районні суди Черкаської області21 вакансія

районні суди Вінницької області - 19 вакансій

районні суди Житомирської області18 вакансій

районні суди Запорізької області18 вакансій

районні суди Сумської області18 вакансій

районні суди Чернігівської області18 вакансій

районні суди Донецької області12 вакансій

районні суди Херсонської області12 вакансій

районні суди Хмельницької області12 вакансій

районні суди Волинської області10 вакансій

районні суди Івано-Франківської області10 вакансій

районні суди Львівської області10 вакансій

районні суди  Тернопільської області9 вакансій

районні суди Закарпатської області7 вакансій

районні суди Чернівецької області7 вакансій

районні суди Рівненської області5 вакансій

Щодо вакансій для конкурсів на посади суддів місцевих адміністративних та господарських судів, то в судах зазначеної спеціалізації на конкурс виставлені як правило 1-2, максимум 3 вакансії.

Власне, самі конкурси відбудуться у такі дні:

на посади суддів адміністративних судів — 1 грудня

на посади суддів господарських судів — 8 грудня

на посади суддів загальних судів — 15-17 грудня

З повним списком вакансій можна ознайомитися нижче:

Нагадаємо, що 15 вересня ВККС також оприлюднила перелік 532 вакантних посад суддів апеляційних судів, які планується заповнити під час відповідного конкурсу.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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