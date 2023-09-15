Конкурс в суди першої інстанції: відомий список 560 вакансій

Більшість вакансій - в судах Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Полтавської, Київської областей, а в районних судах Києва є 26 вакансій.

Джерело фото: SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів 15 вересня оприлюднила список вакансій, які планується замістити під час оголошеного конкурсу на посади суддів місцевих загальних, адміністративних, господарських судів.

Всього планується провести конкурси на 500 вакансій суддів місцевих загальних судів, 30 суддів місцевих адміністративних судів та 30 суддів місцевих господарських судів.

Строк подання документів – до 16 жовтня 2023 року.

Так, кількість вакансій по областям наступна:

районні суди Харківської області – 59 вакансій

районні суди Дніпропетровської області – 55 вакансій

районні суди Одеської області – 43 вакансії

районні суди Київської області – 31 вакансія

районні суди Полтавської області – 31 вакансія

районні суди міста Києва – 26 вакансій

районні суди Кіровоградської області – 25 вакансій

районні суди Миколаївської області – 24 вакансії

районні суди Черкаської області – 21 вакансія

районні суди Вінницької області - 19 вакансій

районні суди Житомирської області – 18 вакансій

районні суди Запорізької області – 18 вакансій

районні суди Сумської області – 18 вакансій

районні суди Чернігівської області – 18 вакансій

районні суди Донецької області – 12 вакансій

районні суди Херсонської області – 12 вакансій

районні суди Хмельницької області – 12 вакансій

районні суди Волинської області – 10 вакансій

районні суди Івано-Франківської області – 10 вакансій

районні суди Львівської області – 10 вакансій

районні суди Тернопільської області – 9 вакансій

районні суди Закарпатської області – 7 вакансій

районні суди Чернівецької області – 7 вакансій

районні суди Рівненської області – 5 вакансій

Щодо вакансій для конкурсів на посади суддів місцевих адміністративних та господарських судів, то в судах зазначеної спеціалізації на конкурс виставлені як правило 1-2, максимум 3 вакансії.

Власне, самі конкурси відбудуться у такі дні:

на посади суддів адміністративних судів — 1 грудня

на посади суддів господарських судів — 8 грудня

на посади суддів загальних судів — 15-17 грудня

З повним списком вакансій можна ознайомитися нижче:

Нагадаємо, що 15 вересня ВККС також оприлюднила перелік 532 вакантних посад суддів апеляційних судів, які планується заповнити під час відповідного конкурсу.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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