На Дніпропетровщині нетверезий випав з 5 поверху, однак зачепився на дереві

На Дніпропетровщині чоловік напідпитку впав з 5 поверху, його врятувало дерево.

У Дніпропетровській області нетверезий чоловік вирішив покурити на балконі та впав з висоти 5 поверху. Від загибелі його врятувало дерево. Після падіння чоловіка, сусіди викликали медичну допомогу. Про це повідомляють медики, пише Відкритий.

За попередніми даними, постраждалий випивав алкоголь вдома і вирішив «провітритись» на балконі. Приблизившись до поручня, він втратив рівновагу та впав з висоти.

Однак чоловіку пощастило, оскільки він впав на дерево, яке росло під балконом. Ця несподівана «подушка» врятувала йому життя.

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