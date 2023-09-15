На Кіпрі покажуть стрічку «День Незалежності» про загиблих в Україні журналістів

На День пам'яті українських журналістів на Кіпрі покажуть фільм «День Незалежності».

Джерело фото: Артхаус Трафік

16 вересня у Нікосії, що на Кіпрі відбудеться благодійний показ документального фільму Володимира Тихого під назвою «День Незалежності». Інформацію про цей захід повідомляють організатори.

Показ фільму заплановано на День пам'яті українських журналістів, які загинули, виконуючи свої професійні обов'язки. За роки незалежності України ця кількість становить понад 100 журналістів.

Документальний фільм «День Незалежності» був знятий одинадцятьма операторами, які працювали по всій країні протягом 24 серпня 2022 року. Фільм відтворює різноманітні моменти життя українців у цей святковий день: від денеесників у Києві до пляжних патрульних в Одесі, від 14-річної жительки Харкова до столичної художниці та народного депутата.

Головною ідеєю фільму є об'єднання різних персонажів, яких об'єднує перший День Незалежності України після повномасштабного вторгнення. У фільмі також використані архівні кадри 1991 року, коли було внесено перший у сесійну зали Верховної Ради український прапор. Ці кадри були зняті одним із героїв фільму.

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