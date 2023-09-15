На Кипре покажут фильм «День Независимости» о погибших в Украине журналистах

На День памяти украинских журналистов на Кипре покажут фильм «День Независимости».

Источник фото: Артхаус Трафик

16 сентября в Никосии, что на Кипре состоится благотворительный показ документального фильма Владимира Тихого под названием «День Независимости». Информацию об этом мероприятии сообщают организаторы.

Показ фильма запланирован на День памяти украинских журналистов, которые погибли, выполняя свои профессиональные обязанности. За годы независимости Украины это количество составляет более 100 журналистов.

Документальный фильм «День Независимости» был снят одиннадцатью операторами, которые работали по всей стране в течение 24 августа 2022 года. Фильм воспроизводит различные моменты жизни украинцев в этот праздничный день: от денеесников в Киеве до пляжных патрульных в Одессе, от 14-летней жительницы Харькова до столичной художницы и народного депутата.

Главной идеей фильма является объединение различных персонажей, которых объединяет первый День Независимости Украины после полномасштабного вторжения. В фильме также использованы архивные кадры 1991 года, когда был внесен первый в сессионный зал Верховной Рады украинский флаг. Эти кадры были сняты одним из героев фильма.

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