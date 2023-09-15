Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о Госбюджете на 2024 год

Его уже направлено на рассмотрение Комитета.

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Кабинет Министров как субъект законодательной инициативы зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» (регистр. № 10000).

Согласно карточке законопроекта, его уже направлено на рассмотрение Комитета.

«Судебно-юридическая газета» рассказывала, что Правительство одобрило проект Бюджета на 2024 год.

Как мы писали, в проект Госбюджета-2024 заложили специальные размеры для расчета должностных окладов судей и прокуроров.

Также расходы на судебную власть в 2024 году увеличат более чем на 3 млрд грн по сравнению с 2023 годом.

Кроме того, стало известно, какие прожиточный минимум для трудоспособных лиц и минимальная зарплата закладываются в 2024 году.

К тому же, мы рассказывали, одобренный Кабмином проект Государственного бюджета предусматривает, что в 2024 году оплата труда государственных служащих производится по новым правилам, на основе классификации должностей. То есть, бюджет связан с теми подходами, которые заложены в законопроекте 8222.

Среди прочего, Кабмин одобрил законопроект о самостоятельности и независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры, – Денис Шмыгаль.

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