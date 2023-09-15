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Расходы на судебную власть в 2024 году увеличат более чем на 3 млрд грн по сравнению с 2023 годом

В бюджете на 2024 год увеличат расходы также на Верховный Суд и Высший совет правосудия.

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Расходы на судебную власть в 2024 году увеличат более чем на 3 млрд грн по сравнению с 2023 годом

13:05, 15 сентября 2023
В бюджете на 2024 год увеличат расходы также на Верховный Суд и Высший совет правосудия.
Расходы на судебную власть в 2024 году увеличат более чем на 3 млрд грн по сравнению с 2023 годом
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15 сентября Кабмин одобрил проект Государственного бюджета Украины на 2024 год. Как свидетельствует проект бюджета, расходы на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений системы правосудия увеличат в общем на 3,2 млрд грн, если сравнивать с 2023 годом.

Следовательно, в 2024 году согласно проекту Бюджета на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений системы правосудия будет предусмотрено 20,53 млрд грн. Из них по общему фонду предусмотрено – 17,33 млрд грн.

Напомним, в 2023 году на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений системы правосудия было предусмотрено 17,32 млрд грн. По общему фонду – 14,5 млрд грн.

Нераспределенные расходы (резервы) в 2024 году составят 1 млрд грн.

На Высшую квалификационную комиссию судей в 2024 году будет предусмотрено 208,9 млн грн. Напомним, в 2023 году на ВККС было предусмотрено – 163,45 млн. грн. На Национальную школу судей в следующем году выделят 75,5 млн. грн.

На Службу судебной охраны в 2024 году предусмотрено 1,29 млрд грн. В 2023 году было 1,26 млрд грн.

На Верховный Суд планируют выделить 2,38 млрд грн. В 2023 году было – 2 млрд грн. То есть расходы на Верховный Суд увеличат на 380 млн грн.

На Высший антикоррупционный суд в 2024 году – 433,35 млн грн. В 2023 году было – 293,5 млн. грн. То есть будет увеличение на 139,8 млн грн.

На Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности – 4,4 млн. грн. В 2023 году примерно столько же.

На Высший совет правосудия в 2024 году предусмотрено – 342,73 млн. грн В 2023 году было меньше – 232,5 млн. грн. То есть, бюджет ВСП увеличат более чем на 110 млн грн.

Также напомним, что в проект Государственного бюджета на 2024 год вновь заложили уменьшенный размер прожиточного минимума для расчета должностных окладов судей и прокуроров.

Автор: Наталя Мамченко

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