Видатки на судову владу у 2024 році збільшать більш, ніж на 3 млрд грн порівняно з 2023 роком

У бюджеті на 2024 рік збільшать видатки також на Верховний Суд та на Вищу раду правосуддя.

15 вересня Кабмін схвали проект Державного Бюджету України на 2024 рік. Як свідчить проект бюджету, видатки на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя збільшать загалом на 3,2 млрд грн, якщо порівнювати з 2023 роком.

Отже, у 2024 році згідно проекту Бюджету на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя буде передбачено 20,53 млрд грн. З них за загальним фондом передбачено – 17,33 млрд грн.

Нагадаємо, у 2023 році на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя було передбачено 17,32 млрд грн. За загальним фондом – 14,5 млрд грн.

Нерозподілені видатки (резерв) у 2024 році складуть 1 млрд грн.

На Вищу кваліфікаційну комісію суддів у 2024 році передбачать 208,9 млн грн. Нагадаємо, у 2023 році на ВККС було передбачено – 163,45 млн грн. На Національну школу суддів в наступному році виділять 75,5 млн грн.

На Службу судової охорони у 2024 році передбачено 1,29 млрд грн. У 2023 році було 1,26 млрд грн.

На Верховний Суд планують виділити 2,38 млрд грн. В 2023 році було – 2 млрд грн. Тобто, видатки на Верховний Суд збільшать на 380 млн грн.

На Вищий антикорупційний суд у 2024 році – 433,35 млн грн. В 2023 році було – 293,5 млн грн. Тобто, буде збільшення на 139,8 млн грн.

На Вищий суд з питань інтелектуальної власності – 4,4 млн грн. У 2023 році приблизно стільки ж.

На Вищу раду правосуддя у 2024 році передбачено – 342,73 млн грн. У 2023 році було менше – 232,5 млн грн. Тобто, бюджет ВРП збільшать більш, ніж на 110 млн грн.

Також нагадаємо, що у проект Державного бюджету на 2024 знов заклали зменшений розмір прожиткового мінімуму для розрахунку посадових окладів суддів та прокурорів.

Автор: Наталя Мамченко

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