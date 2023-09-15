Видатки на судову владу у 2024 році збільшать більш, ніж на 3 млрд грн порівняно з 2023 роком

15 вересня Кабмін схвали проект Державного Бюджету України на 2024 рік. Як свідчить проект бюджету, видатки на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя збільшать загалом на 3,2 млрд грн, якщо порівнювати з 2023 роком.
Отже, у 2024 році згідно проекту Бюджету на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя буде передбачено 20,53 млрд грн. З них за загальним фондом передбачено – 17,33 млрд грн.
Нагадаємо, у 2023 році на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя було передбачено 17,32 млрд грн. За загальним фондом – 14,5 млрд грн.
Нерозподілені видатки (резерв) у 2024 році складуть 1 млрд грн.
На Вищу кваліфікаційну комісію суддів у 2024 році передбачать 208,9 млн грн. Нагадаємо, у 2023 році на ВККС було передбачено – 163,45 млн грн. На Національну школу суддів в наступному році виділять 75,5 млн грн.
На Службу судової охорони у 2024 році передбачено 1,29 млрд грн. У 2023 році було 1,26 млрд грн.
На Верховний Суд планують виділити 2,38 млрд грн. В 2023 році було – 2 млрд грн. Тобто, видатки на Верховний Суд збільшать на 380 млн грн.
На Вищий антикорупційний суд у 2024 році – 433,35 млн грн. В 2023 році було – 293,5 млн грн. Тобто, буде збільшення на 139,8 млн грн.
На Вищий суд з питань інтелектуальної власності – 4,4 млн грн. У 2023 році приблизно стільки ж.
На Вищу раду правосуддя у 2024 році передбачено – 342,73 млн грн. У 2023 році було менше – 232,5 млн грн. Тобто, бюджет ВРП збільшать більш, ніж на 110 млн грн.
Також нагадаємо, що у проект Державного бюджету на 2024 знов заклали зменшений розмір прожиткового мінімуму для розрахунку посадових окладів суддів та прокурорів.
Автор: Наталя Мамченко
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