В проект Держбюджету-2024 заклали спеціальні розміри для розрахунку посадових окладів суддів та прокурорів

Прожитковий мінімум для розрахунку окладу судді та прокурора знов відрізнятиметься від звичайного розміру.

У проект Державного бюджету на 2024 знов заклали зменшений розмір прожиткового мінімуму для розрахунку посадових окладів суддів та прокурорів.

Так, для визначення базового розміру посадового окладу судді буде застосовуватися прожитковий мінімум в розмірі 2102 грн. Тобто, такий же, як і в 2023 році.

Для розрахунку посадового окладу прокурора окружної прокуратури – 1600 грн.

«Загальний» прожитковий мінімум для працездатних осіб складатиме 3028 грн.

Для осіб, що втратили працездатність – 2361 грн.

Мінімальна зарплата з 1 січня 2024 року складатиме 7100 грн.

Автор: Наталя Мамченко

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