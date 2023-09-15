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В бюджете на 2024 год увеличат расходы также на Верховный Суд и Высший совет правосудия.

В проект Госбюджета-2024 заложили специальные размеры для расчета должностных окладов судей и прокуроров

Прожиточный минимум для расчета оклада судьи и прокурора будет снова отличаться от обычного размера.

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В проект Госбюджета-2024 заложили специальные размеры для расчета должностных окладов судей и прокуроров

12:31, 15 сентября 2023
Прожиточный минимум для расчета оклада судьи и прокурора будет снова отличаться от обычного размера.
В проект Госбюджета-2024 заложили специальные размеры для расчета должностных окладов судей и прокуроров
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В проект Государственного бюджета на 2024 год вновь заложили уменьшенный размер прожиточного минимума для расчета должностных окладов судей и прокуроров.

Так, для определения базового размера должностного оклада судьи будет применяться прожиточный минимум в размере 2102 грн. То есть такой же, как и в 2023 году.

Для расчета должностного оклада прокурора окружной прокуратуры – 1600 грн.

«Общий» прожиточный минимум для трудоспособных лиц составит 3028 грн.

Для лиц, потерявших трудоспособность – 2361 грн.

Минимальная зарплата с 1 января 2024 будет составлять 7100 грн.

Автор: Наталья Мамченко

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