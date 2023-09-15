В проект Госбюджета-2024 заложили специальные размеры для расчета должностных окладов судей и прокуроров

В проект Государственного бюджета на 2024 год вновь заложили уменьшенный размер прожиточного минимума для расчета должностных окладов судей и прокуроров.
Так, для определения базового размера должностного оклада судьи будет применяться прожиточный минимум в размере 2102 грн. То есть такой же, как и в 2023 году.
Для расчета должностного оклада прокурора окружной прокуратуры – 1600 грн.
«Общий» прожиточный минимум для трудоспособных лиц составит 3028 грн.
Для лиц, потерявших трудоспособность – 2361 грн.
Минимальная зарплата с 1 января 2024 будет составлять 7100 грн.
Автор: Наталья Мамченко
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