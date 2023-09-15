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  1. В Украине

НАПК внесло одного из крупнейших в мире производителей бриллиантов SRK в перечень международных спонсоров войны

14:21, 15 сентября 2023
В Агентстве отметили, что Индия является одним из основных покупателей алмазов, прежде всего мелкого алмазного сырья из россии, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов.
НАПК внесло одного из крупнейших в мире производителей бриллиантов SRK в перечень международных спонсоров войны
Изображение: freepik.com
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НАПК сообщило, что внесло одну из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту бриллиантов Shree Ramkrishna Exports (SRK) в перечень международных спонсоров войны.

«Индийская компания продолжает сотрудничать с агрессором, закупая алмазы у россии, несмотря на санкции введенные против рф в этой сфере. В 2023 году компания втрое увеличила закупку алмазов в рф, по сравнению с 2021 годом», - пояснили в НАПК.

В Агентстве отметили, что Индия является одним из основных покупателей алмазов, прежде всего мелкого алмазного сырья из россии, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов: в этой стране производится 95% бриллиантов мира. Приблизительно три четверти алмазов поступают из россии, но к ним не добавляют никаких официальных документов, которые могли бы подтвердить их происхождение, поясняют в НАПК.

SRK имеет годовой доход свыше $1,3 млрд. Компания после приобретения необработанных алмазов выполняет огранку, полировку, классификацию и экспортирует их.

В то же время, на своем сайте компания SRK сообщает, что «необработанные алмазы происходят только из стран, участвующих в Кимберлийском процессе, и не имеют конфликтного происхождения. Мы проверяем все наше сырье, чтобы обеспечить соблюдение нравственных соображений».

«В общей сложности в 2022 году россия экспортировала алмазов на 3,8 млрд дол. Но даже такие незначительные по сравнению с доходами от продажи нефти суммы имеют для рф большое значение, поскольку позволяют финансировать ведение войны против Украины и удерживать свою экономику», - отметили в НАПК.

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