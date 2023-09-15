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  1. В Украине

Минобороны прорабатывает дополнительные возможности информационного взаимодействия с существующими госреестрами

14:43, 15 сентября 2023
Министерство планирует устранить бюрократическую составляющую и уменьшить количество необязательных визитов граждан в ТЦК и СП для получения справок, разрешений.
Минобороны прорабатывает дополнительные возможности информационного взаимодействия с существующими госреестрами
Источник фото: depositphotos
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Министерство обороны разрабатывает дополнительные возможности информационного взаимодействия с существующими государственными реестрами.

Как пояснили в министерстве, задача – устранить бюрократическую составляющую и уменьшить количество необязательных визитов граждан в ТЦК и СП для получения справок, разрешений и т.п.

Так, сейчас у Минобороны сформирован предварительный план изменений в ТЦК и СП.

«Одним из его ключевых процессов является наполнение Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Поэтому ведется работа по организации информационного взаимодействия между Реестром и информационно-телекоммуникационными системами, реестрами, базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых являются государственные органы», – пояснили в ведомстве.

Над этим активно работает ИТ-сектор Министерства. Так, отметили в Минобороны, на днях Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов получил новый аттестат соответствия КСЗИ (Комплексная система защиты информации).

«После комплекса обновлений в него вошло создание контура «confident» и это первый успешный опыт сочетания контура «confident» и ДСП», - говорится в сообщении.

Минобороны уже подписало соответствующие общие приказы с Министерством финансов Украины, Министерством внутренних дел, Министерством образования и науки Украины, Государственной судебной администрацией.

Такая же работа проводится с Министерством здравоохранения Украины, Пенсионным фондом Украины, Офисом Генерального прокурора и другими.

Также в планах – подписание общих приказов с Министерством социальной политики Украины, Министерством по делам ветеранов Украины и другими.

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