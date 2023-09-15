Міноборони опрацьовує додаткові можливості інформаційної взаємодії з існуючими держреєстрами

Міністерство планує усунути бюрократичну складову і зменшити кількість необов’язкових візитів громадян у ТЦК та СП для отримання довідок, дозволів.

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Міністерство оборони опрацьовує додаткові можливості інформаційної взаємодії з існуючими державними реєстрами.

Як пояснили у міністерстві, завдання — усунути бюрократичну складову і зменшити кількість необов’язкових візитів громадян у ТЦК та СП для отримання довідок, дозволів тощо.

Так, зараз у Міноборони сформовано попередній план змін у ТЦК та СП.

«Одним з його ключових процесів є наповнення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Тому ведеться робота з організації інформаційної взаємодії між Реєстром та інформаційно-телекомунікаційними системами, реєстрами, базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи», - пояснили у відомстві.

Над цим активно працює ІТ-сектор Міністерства. Так, зазначили у Міноборони, днями Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів отримав новий атестат відповідності КСЗІ (Комплексна система захисту інформації).

«Після комплексу оновлень до нього увійшло створення контуру «confident» і це – перший успішний досвід поєднання контуру «confident» та ДСК», - сказано у повідомленні.

Як зазначається, Міноборони вже підписало відповідні спільні накази з Міністерством фінансів України, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством освіти і науки України, Державною судовою адміністрацією.

Така ж робота ведеться з Міністерством охорони здоров’я України, Пенсійним фондом України, Офісом Генерального прокурора та іншими.

Також у планах - підписання спільних наказів з Міністерством соціальної політики України, Міністерством у справах ветеранів України та іншими.

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