До Єдиного порталу повідомлень викривачів підключили НАБУ – НАЗК

Загалом, до уніфікованого інструменту впродовж 180 робочих днів буде підключено понад 92 тисячі організацій.

Джерело фото: nazk.gov.ua

До Єдиного порталу повідомлень викривачів підключено Національне антикорупційне бюро України як один з ключових органів з протидії корупції. Відтепер його працівники зможуть повідомляти на цьому спеціальному ресурсі про ті факти корупції, які їм вдалося зафіксувати, зазначили у НАЗК.

Цей спеціальний ресурс є одним з інструментів реалізації антикорупційної політики, створення якого передбачено Законом України «Про запобігання корупції» та Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки (ДАП). Тому введення його в промислову експлуатацію є одним з пріоритетів НАЗК.

Загалом, як пояснили у НАЗК, до уніфікованого інструменту, який в майбутньому має стати ефективним засобом викорінення корупції, впродовж 180 робочих днів буде підключено понад 92 тисячі організацій. Саме на першому етапі впродовж 30 робочих днів до Порталу передбачено підключення спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції (НАЗК, НАБУ, Офіс Генпрокурора, Національна поліція) та ДБР.

Протягом 60 днів – міністерства, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, обласні державні (військові) адміністрації.

Протягом 90 робочих днів з дати запуску Порталу до нього будуть підключені Апарат ВРУ, Секретаріат Кабінету Міністрів, Офіс Президента, апарати (секретаріати) РНБО, ЦВК, Рахункової палати, КСУ, державні компанії тощо.

Далі – обласні, міські, сільські та селищні ради.

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