Мінімальна зарплата з 1 січня зросте до 7100 грн, — проект Держбюджету

Також заплановано підвищення мінімалки у квітні - до 8000 грн.

Фото: КМУ

Як ми писали, Кабінет міністрів затвердив проект Держбюджету на 2024 рік. Передбачається, що з 1 січня в Україні зроста мінімальна заробітна плата до 7100 гривен.

Також підвищення планується у квітні - до 8000 гривень.

Крім цього, з 1 січня прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць буде у розмірі 2920 гривень.

Зазначимо, що сьогодні мінімальна зарплата в Україні становить 6700 гривень.

Раніше Президент Володимир Зеленський повідомляв, що доручив премʼєр-міністру Денису Шмигалю підготувати основу для того, щоб у першому півріччі 2024 року підвищити мінімальну зарплату в Україні.

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