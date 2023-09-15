Підписання «Харківських угод» на користь росії: судитимуть Януковича та Азарова

В Україні заочно судитимуть колишнього Президента Януковича та очільника Уряду Азарова, підозрюваних у держзраді.

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Прокуратура закінчила досудове розслідування та скеровала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою у державній зраді щодо колишніх Президента України Віктора Януковича та очільника Уряду Миколи Азарова, – повідомляє Офіс Генпрокурора.

Розслідування встановило, що колишній президент України порушив вимоги Конституції та Закону України «Про міжнародні договори України», коли 21 квітня 2010 року у Харкові він підписав Угоду від імені України, якою продовжив строк перебування Чорноморського флоту російської федерації на території України – в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь.

Ексголова Уряду, у порушення цих же нормативних актів, у той же день підписав розпорядження про схвалення Кабінетом Міністрів України так званих «Харківських угод» на користь рф.

Колишні керівники держави штучно створили передумови для збільшення кількості військ російської федерації на території України, їхнього переозброєння та модернізації, а в подальшому – вторгнення збройних сил рф і окупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Окупація півострова надала росії можливість впродовж 2014-2022 років нарощувати особовий склад та військову техніку збройних сил Чорноморського флоту Російської Федерації, а також створити нові військові підрозділи та частини зс рф. Вони були використані державою-агресором для повномасштабного військового вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року.

Зважаючи на те, що обвинувачені переховуються на території держави-агресора, досудове розслідування здійснювалося Державним бюро розслідувань за спеціальною процедурою (in absentia).

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