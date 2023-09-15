Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
В проект Держбюджету-2024 заклали спеціальні розміри для розрахунку посадових окладів суддів та прокурорів

Прожитковий мінімум для розрахунку окладу судді та прокурора знов відрізнятиметься від звичайного розміру.

ВП ВС: на стадії вирішення питання про відкриття провадження суд не може оцінювати обраний позивачем спосіб захисту, обставини справи та докази

Оцінка викладених позивачем обставин справи та доказів не віднесена до компетенції суду на стадії вирішення питання про відкриття провадження у справі, і КАСУ не передбачає конкретну форму викладу позовних вимог, - Велика Палата Верховного Суду.

Конкурс в апеляційні та місцеві суди: що відомо

Документи для участі у конкурсі на посади суддів місцевих судів необхідно подати до 16 жовтня, а на конкурс в апеляційні суди — з 15 по 31 грудня.

Відтепер для отримання коштів США для України будуть певні умови, зокрема судова та правоохоронна реформи і у сфері боротьби з корупцією, - новопризначена спецпредставник США

Спочатку Україна повинна втілювати умови – реформи, зокрема, судову та правоохоронну, а потім отримає кошти від США, - новопризначений Президентом США  спецпредставник з питань відновлення України Пенні Пріцкер.

ВККС оголошено конкурс на 560 посад суддів місцевих судів

В резерві – 585 кандидатів на посади суддів.

  1. В Україні

Підписання «Харківських угод» на користь росії: судитимуть Януковича та Азарова

12:41, 15 вересня 2023
В Україні заочно судитимуть колишнього Президента Януковича та очільника Уряду Азарова, підозрюваних у держзраді.
Підписання «Харківських угод» на користь росії: судитимуть Януковича та Азарова
Джерело фото: ЕРА
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Прокуратура закінчила досудове розслідування та скеровала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою у державній зраді щодо колишніх Президента України Віктора Януковича та очільника Уряду Миколи Азарова, – повідомляє Офіс Генпрокурора.

Розслідування встановило, що колишній президент України порушив вимоги Конституції та Закону України «Про міжнародні договори України», коли 21 квітня 2010 року у Харкові він підписав Угоду від імені України, якою продовжив строк перебування Чорноморського флоту російської федерації на території України – в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь.

Ексголова Уряду, у порушення цих же нормативних актів, у той же день підписав розпорядження про схвалення Кабінетом Міністрів України так званих «Харківських угод» на користь рф.

Колишні керівники держави штучно створили передумови для збільшення кількості військ російської федерації на території України, їхнього переозброєння та модернізації, а в подальшому – вторгнення збройних сил рф і окупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Окупація півострова надала росії можливість впродовж 2014-2022 років нарощувати особовий склад та військову техніку збройних сил Чорноморського флоту Російської Федерації, а також створити нові військові підрозділи та частини зс рф. Вони були використані державою-агресором для повномасштабного військового вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року.

Зважаючи на те, що обвинувачені переховуються на території держави-агресора, досудове розслідування здійснювалося Державним бюро розслідувань за спеціальною процедурою (in absentia).

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Жуков
    Сергій Жуков
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Наталуха
    Дмитро Наталуха
    голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку
  • Сергій Колієв
    Сергій Колієв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області