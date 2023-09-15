Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 15 вересня

Уряд ухвалив проєкт Держбюджету на 2024 рік.

Фото: КМУ

Кабінет міністрів провів засідання 15 вересня. Які рішення ухвалили, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Сьогодні уряд ухвалив проєкт Держбюджету на 2024 рік.

Крім цього:

- Схвалено проект Закону «Про упаковку та відходи упаковки». Законопроект визначає правові, економічні та організаційні засади у сфері управління упаковкою та відходами упаковки для забезпечення зменшення їх негативного впливу на здоровʼя людей та довкілля, передбачає заходи, спрямовані на створення системи збирання та рециклінгу відходів упаковки з метою зменшення остаточного видалення таких відходів на полігони та сприяння переходу до економіки замкненого циклу. Проект Закону визначає коло субʼєктів та їх зобовʼязання у сфері управління упаковкою та відходами упаковки; окреслює вимоги до створення, діяльності організацій розширеної відповідальності виробників, їх зобовʼязання та підстави і порядок припинення діяльності; запроваджує норми щодо мінімальних цільових показників з рециклінгу відходів упаковки за видом пакувального матеріалу і категоріями упаковки (побутова/комерційна) з поступовим їх збільшенням у міру розвитку системи управління відходами упаковки тощо.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо питань дослідницької інфраструктури та підтримки молодих вчених». Законопроектом пропонується адаптувати законодавство України до законодавства ЄС щодо субʼєктів дослідницької інфраструктури та регулювання їх діяльності, виокремити обʼєкти дослідницької інфраструктури та оновити норми ЗУ «Про наукову і науково-технічну

діяльність» щодо центрів колективного користування науковим обладнанням, державних ключових лабораторій та національних наукових центрів в частині визначення їх основних завдань, необхідності відкритого доступу до них та способів обʼєднання з метою оптимального використання основних фондів, оборотних засобів та фінансових активів для проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, надання науково-технічних послуг, проведення наукової і науково-технічної експертизи, підготовки кадрів.

- Внесено зміни до Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності співробітників кадрового складу розвідувальних органів. Передбачено, що особливості призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності осіб, залучених до конфіденційного співробітництва з розвідувальними органами, визначаються такими розвідувальними органами. Дозволено розвідувальному органу виплачувати заявнику одноразову грошову допомогу через касу розвідувального органу.

- Внесено зміни до Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів. Запроваджено процедуру затвердження типу одиничних зразків сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів та партій таких зразків. Встановлено форму сертифіката затвердження типу одиничного зразка транспортного засобу.

- Погоджено пропозицію Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури щодо покладення функцій державної спеціалізованої експертної установи з технічного розслідування подій на транспорті на Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами. Перейменовано Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами на Національне бюро розслідувань на транспорті. Доручено Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури затвердити Положення про Національне бюро розслідувань на транспорті.

- Перенесено строк виконання Програми підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині матеріально-технічного забезпечення побудови загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7 до вересня 2024 року.

- Внесено зміни до Положення про Міністерство юстиції України. Актуалізовано повноваження Мінʼюсту у сфері санкцій та передбачено повноваження Мінʼюсту щодо затвердження положення про державний нотаріальний архів, ведення Єдиної державної електронної системи е-нотаріату та Електронного реєстру апостилів. Закріплено повноваження Мінʼюсту, повʼязані з реалізацією положень ЗУ «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

- Внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації. Доповнено перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, зокрема, відомостями про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення. Установлено порядок дій ліцензіата у разі повного або часткового зупинення ліцензії, передбачено вимоги до здобувача ліцензії/ліцензіата щодо наявності бездоганної ділової репутації та визначення ознак її відсутності.

- Погоджено пропозицію Міністерства економіки, Державного центру зайнятості стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту з організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту. Визначено, що відповідальними за організацію та забезпечення реалізації експериментального проекту є регіональні центри зайнятості та їх філії, а також обласні, Київський міський центр зайнятості, міські, районні, міськрайонні центри зайнятості (до їх припинення).

- Внесено зміни до постанов КМУ від 24.01.2020 N 28 «Про надання фінансової державної підтримки» та 24.01.2020 N 29 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» з метою стимулювання

інвестиційного кредитування, відновлення бізнесу на деокупованих територіях і стимулювання розвитку переробного виробництва та проектів енергоефективності по всій території України. Збільшено максимальну суму кредитів, що надаються субʼєктам підприємництва, визначено термін «зона високого воєнного ризику» і розширено пріоритетні напрями діяльності субʼєктів підприємництва, за якими надається державна підтримка. Затверджено окремий Порядок надання фінансової державної підтримки субʼєктам підприємництва за договорами факторингу.

- Внесено зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів. Встановлено, що для закладів загальної середньої освіти, які розташовані на території активних бойових дій або тимчасово окупованій РФ території України (крім територій, для яких визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації), перелік яких затверджено наказом Мінреінтеграції від 22.12.2022 N 309, і закладів загальної середньої освіти, у яких освітній процес організовано виключно за дистанційною формою здобуття освіти, придбання шкільних автобусів не здійснюється.

- Внесено зміни до Порядку подання інформації про сертифікацію систем енергетичного та/або екологічного менеджменту субʼєктів господарювання, якими передбачено зміну органу, відповідального за порядок ведення Реєстру субʼєктів господарювання, що отримали сертифікати систем енергетичного менеджменту та/або екологічного менеджменту, з Міненерго на Мінінфраструктури. Внесено зміни до Порядку обміну інформацією між Державним агентством з енергоефективності

та енергозбереження та кваліфікаційними організаціями, якими змінено орган, відповідальний за Порядок ведення та оприлюднення бази даних енергетичних аудиторів з Міненерго на Мінінфраструктури.

- Визнано, на виконання положень ЗУ від 12.01.2023 N 2869-IX «Про внесення змін до Закону України «Про протидію поширенню

хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (BIЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» щодо застосування сучасних підходів до профілактики, тестування і лікування ВІЛ-інфекції відповідно до керівних документів Всесвітньої організації охорони здоровʼя», такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 18.12.1998 N 2026 «Питання запобігання та захисту населення від ВІЛ-інфекції та СНІД».

- Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для функціонування Українського ветеранського фонду. Розширено коло заявників, які матимуть право отримувати фінансову підтримку для реалізації проектів. Зменшено строк реєстрації юридичних осіб, громадських організацій із статусом юридичної особи, що зареєстровані відповідно до вимог законодавства, які матимуть право отримувати фінансову підтримку для

реалізації проектів. Доповнено Порядок механізмом здійснення Фондом моніторингу та контролю за виконанням переможцями конкурсного відбору, які отримали фінансову підтримку для реалізації проектів, зобовʼязань перед Фондом та дотримання вимог договору про реалізацію проекту.

- Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з реалізації антикорупційних стратегій. Порядком визначено механізм та напрями використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті на проведення заходів з реалізації антикорупційних стратегій.

- Доповнено постанову КМУ від 27.12.2022 N 1447 «Про затвердження переліку лікарських засобів та медичних виробів, що ввозяться та постачаються на митну територію України під час воєнного стану» переліком лікарських засобів та медичних виробів, що ввозяться та постачаються на митну територію України під час воєнного стану для закладів охорони здоровʼя Міністерства оборони.

- Затверджено, на виконання положень ЗУ «Про Державне бюро розслідувань», перелік інформаційних систем органів державної влади, доступ до яких як користувач має Державне бюро розслідувань.

- Внесено зміни до постанов КМУ від 08.05.1993 N 340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами» та від 07.09.1998 N 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстраці (перереєстраці), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів». Запроваджено проведення практичного іспиту на право керування транспортними засобами категорій A1, А та В1 виключно на майданчиках для навчання з початкового керування, а категорії В - виключно в умовах дорожнього руху на маршрутах, визначених територіальним сервісним центром МВС. Розширено функціональні можливості електронного кабінету водія та Порталу Дія щодо можливості замовлення в електронній формі послуг з: державної реєстрації, зняття з обліку транспортних засобів; видачі тимчасового реєстраційного талона у звʼязку з наданням права керування транспортним засобом іншій фізичній особі або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на імʼя іншої фізичної особи, яка здійснює поїздку за кордон; продовження терміну відповідального зберігання номерних знаків перереєстрованих або знятих з обліку транспортних засобів для подальшого закріплення за іншими транспортними засобами власника; видачі висновку щодо можливості нанесення спеціальних індивідуальних ідентифікаційних номерів або дублювання первинних ідентифікаційних номерів транспортних засобів; обміну посвідчення водія, виготовленого на бланку, на посвідчення водія в електронній формі та навпаки.

- Погоджено пропозицію Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту щодо відображення засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг інформації про відзначення фізичної особи за вагомий особистий внесок у підтримку України. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту, метою якого є заохочення фізичних осіб до вагомої участі, активної організації та поширення інформації про збір добровільних внесків (благодійних пожертв) на підтримку України через Єдиний державний вебпортал для збору пожертв на підтримку України «United24», до активної участі у протидії збройній агресії РФ, зокрема шляхом забезпечення протидії інформаційним загрозам з боку держави-агресора, кіберзахисті, відновленні та/або розвитку цифрової інфраструктури держави і цифровізації.

- Внесено зміни до Положення про національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Включено Національне антикорупційне бюро України до переліку субʼєктів національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

- Затверджено Програму розвитку офіційної статистики до 2028 року. Результатом реалізації Програми має стати реформування національної статистичної системи для задоволення сучасних потреб суспільства в обʼєктивній, достовірній та неупередженій офіційній державній статистичній інформації, яка відповідає Кодексу практики європейської статистики та Фундаментальним принципам офіційної статистики, для прийняття обгрунтованих рішень, проведення досліджень і відкритих обговорень.

- Установлено, що лінією зіткнення між тимчасово окупованою територією та іншою територією України є умовна лінія на поверхні землі, що є межею між тимчасово окупованими РФ територіями, що включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, та іншою територією України, на прилеглих до якої територіях ведуться бойові дії. Визначено, що адміністративною межею між тимчасово окупованою територією та іншою територією України є умовна лінія на поверхні землі, що є межею між тимчасово окупованими РФ територіями, що включені до переліку, та іншою територією України, на прилеглих до якої територіях не ведуться бойові дії, а до населених пунктів на лінії зіткнення належать населені пункти, розташовані на територіях активних бойових дій, включених до переліку. Закріплено, що під час воєнного стану в Україні вʼїзд на тимчасово окуповану РФ територію України та виїзд з неї здійснюються відповідно до Порядку встановлення особливого режиму вʼїзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан. Визнано такими, що втратили чинність, постанову КМУ від 16.12.2015 № 1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію», постанову КМУ від 17.07.2019 № 815 «Про затвердження Порядку в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій», постанову КМУ від 29.01.2020 № 62 «Деякі питання в’їзду/виїзду громадян України на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях».

- Внесено зміни до постанови КМУ від 28.02.2022 N 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сімʼям під час дії воєнного стану».

Передбачено, що військовослужбовцям, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах), щомісяця виплачується додаткова винагорода у розмірі від 15 000 до 30 000 гривень з урахуванням їх рівня підготовки (кваліфікації) пропорційно часу здійснення підготовки та навчання персоналу в розрахунку на місяць відповідно до переліку посад керівного та інструкторсько-викладацького складу в навчальних військових частинах, затвердженого керівниками відповідних міністерств та державних органів. Затверджено розміри додаткової винагороди за категоріями посад керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах). Визначено, що військовослужбовцям, які у звʼязку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), повʼязаним із захистом Батьківщини, визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів, протягом двох місяців з дня зарахування у розпорядження (без врахування часу перебування у відпустці та на лікуванні) виплачується грошове забезпечення (без урахування додаткової винагороди) за останньою займаною посадою у повному обсязі.

- Внесено зміни до складу Наукового комітету та до складу Адміністративного комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

- Виділено з резервного фонду державного бюджету Головному управлінню розвідки Міністерства оборони 124 млн. 200 тис. гривень для надання одноразової грошової допомоги сімʼям загиблих військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони.

- Затверджено Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці на період до 2030 року та операційний план заходів з її реалізації на 2023-2025 роки.

- Погоджено пропозицію Міністерства аграрної політики та продовольства щодо ліквідації державного підприємства «Інститут рибного господарства та екології моря» і «Одеський центр Південного науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії» та утворення на базі їх майна державної наукової установи «Інститут рибного господарства, екології моря та океанографії» з віднесенням її до сфери управління Державного агентства меліорації та рибного господарства України.

- Призначено 23 соціальні стипендії Верховної Ради України здобувачам фахової передвищої та вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей із малозабезпечених сімей з 1 вересня 2023 на один календарний рік.

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