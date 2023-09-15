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ВП ВС: на стадії вирішення питання про відкриття провадження суд не може оцінювати обраний позивачем спосіб захисту, обставини справи та докази

Оцінка викладених позивачем обставин справи та доказів не віднесена до компетенції суду на стадії вирішення питання про відкриття провадження у справі, і КАСУ не передбачає конкретну форму викладу позовних вимог, - Велика Палата Верховного Суду.

Конкурс в апеляційні та місцеві суди: що відомо

Документи для участі у конкурсі на посади суддів місцевих судів необхідно подати до 16 жовтня, а на конкурс в апеляційні суди — з 15 по 31 грудня.

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Уряд затвердив проект Держбюджету на 2024 рік: куди підуть гроші

12:00, 15 вересня 2023
Уряд ухвалив проєкт Бюджету на 2024 та передав його на голосування до Парламенту.
Уряд затвердив проект Держбюджету на 2024 рік: куди підуть гроші
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Уряд на своєму засіданні затвердив проект Державного бюджет України на наступний 2024 рік. За процедурою, до 15 вересня закон буде поданий Верховну Раду. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Проєкт Бюджету на 2024 рік під номером 10000 має наступні цифри:

  • Доходи: 1,746 трлн грн (загальний 1,54 трлн грн)
  • Видатки: 3,308 трлн грн (загальний 3,1 трлн грн)
  • Дефіцит: 1,531 трлн грн

Основна увага цього проєкту зосереджена на обороні та безпеці нашої держави. Сюди виділено понад половину усіх бюджетних ресурсів, що складає 1 трильйон 685 мільярдів гривень. Ця сума на 113 мільярдів гривень більша, ніж у поточному році. Планується придбання ще більше зброї та військової техніки, включаючи дрони, боєприпаси та ракети.

Другий пріоритет – це соціальна сфера. У видатках бюджету на цей сектор заплановано 469 мільярдів гривень, що на 25 мільярдів більше, ніж у поточному році.

Третій пріоритет – це медицина та освіта. На сферу освіти виділяється 179 мільярдів гривень, що на 23 мільярди більше, ніж у поточному році. На медичну галузь – 202 мільярди гривень, що на 24 мільярди перевищує видатки 2023 року.

Четвертий пріоритет – це підтримка ветеранів. Витрати на цю програму збільшуються удвічі – з 6,8 мільярдів гривень у 2023 році до 14,3 мільярдів гривень у наступному році.

П'ятий пріоритет – це відновлення економіки. Не передбачено жодного підвищення податків. Уряд продовжує реалізацію програм пільгового кредитування, програми безповоротних грантів «єРобота» та підтримки українських стартапів. Також запускаються нові програми для індустріальних парків, реалізації інвестиційних проєктів та підтримки виробників в Україні.

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