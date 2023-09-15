Фінляндія планує заборонити в'їзд авто на російських номерах

Фінляндія приєднується до ініціативи Естонії, Латвії та Литви щодо заборони російських легковиків.

Джерело фото: zaxid.net

Фінляндія слідом за країнами Балтії планує заборонити в'їзд російських легкових автомобілів. Таке рішення на початку тижня ухвалили Естонія, Латвія та Литва, – повідомляє Yle.

Фінляндія хоче дотримуватися спільної жорсткої позиції, узгодженої з Європейським Союзом. Рішення заборонити в'їзду легкових автомобілів, зареєстрованих у росії дасть змогу запобігти ухиленню від санкцій. Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

Раніше міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна зазначив, що обмеження мають більший ефект, коли вони застосовуються спільно, і це підвищує ціну, яку рф платить за війну.

Введена заборона означає, що більше не буде дозволено перетинати кордон автомобілям, на яких в Росії зареєстровано менше десяти осіб.

Поки немає інформації про те, коли ці обмеження набудуть чинності.

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