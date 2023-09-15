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Налогообложение разговоров сотрудников по мобильному, - позиция Верховного Суда

Верховный Суд сделал вывод о налогообложении стоимости услуг мобильной связи, уплачиваемой юридическим лицом за осуществление его работниками производственных телефонных разговоров.

БП ВС: на стадии решения вопроса об открытии производства суд не может оценивать избранный истцом способ защиты, обстоятельства дела и доказательства

Оценка изложенных истцом обстоятельств дела и доказательств не отнесена к компетенции суда на стадии решения вопроса об открытии производства по делу, и КАСУ не предусматривает конкретную форму изложения исковых требований, - Большая Палата Верховного Суда.

В Верховном Суде напомнили, что не является самостоятельным и достаточным основанием для вывода о нереальности хозяйственных операций

Субъект хозяйствования с признаками фиктивности правосубъектный, несмотря на дефекты при его создании или цель деятельности, - Верховный Суд.

Верховная Рада упростит порядок установления и изменения целевого назначения земельных участков

Однако, как отмечает ГНЭУ, принятие законопроекта в такой редакции увеличивает коррупционные риски, поскольку он не содержит четких и однозначных критериев, на основании которых целевое назначение земельных участков может быть изменено.

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  1. В Украине

Финляндия планирует запретить въезд авто на российских номерах

21:28, 15 сентября 2023
Финляндия присоединяется к инициативе Эстонии, Латвии и Литвы по запрету российских легковушек.
Финляндия планирует запретить въезд авто на российских номерах
Источник фото: zaxid.net
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Финляндия вслед за странами Балтии планирует запретить въезд российских легковых автомобилей. Такое решение в начале недели приняли Эстония, Латвия и Литва, – сообщает Yle.

Финляндия хочет придерживаться общей жесткой позиции, согласованной с Европейским Союзом. Решение запретить въезд легковых автомобилей, зарегистрированных в России позволит предотвратить уклонение от санкций. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что ограничения имеют больший эффект, когда они применяются совместно, и это повышает цену, которую рф платит за войну.

Введенный запрет означает, что больше не будет разрешено пересекать границу автомобилям, на которых в россии зарегистрировано менее десяти человек.

Пока нет информации о том, когда эти ограничения вступят в силу.

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