Финляндия планирует запретить въезд авто на российских номерах

Финляндия присоединяется к инициативе Эстонии, Латвии и Литвы по запрету российских легковушек.

Источник фото: zaxid.net

Финляндия вслед за странами Балтии планирует запретить въезд российских легковых автомобилей. Такое решение в начале недели приняли Эстония, Латвия и Литва, – сообщает Yle.

Финляндия хочет придерживаться общей жесткой позиции, согласованной с Европейским Союзом. Решение запретить въезд легковых автомобилей, зарегистрированных в России позволит предотвратить уклонение от санкций. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что ограничения имеют больший эффект, когда они применяются совместно, и это повышает цену, которую рф платит за войну.

Введенный запрет означает, что больше не будет разрешено пересекать границу автомобилям, на которых в россии зарегистрировано менее десяти человек.

Пока нет информации о том, когда эти ограничения вступят в силу.

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