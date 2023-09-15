Нидерланды передадут Украине наборы экспресс-тестов ДНК для идентифации детей, похищенных россией

Нидерланды отправят в Украину наборы для тестирования ДНК, чтобы помочь идентифицировать и вернуть детей, похищенных россией.

Источник фото: dnk-test.com.ua

Нидерланды передадут Украине наборы для проведения быстрых ДНК-тестов с целью ускорения идентификации и возвращения детей, которые были похищены россией. Инициатива направлена на сбор доказательств в отношении российских преступлений, – сообщает пресс-служба министра иностранных дел Нидерландов.

Помощь является частью большего проекта, который был начат с целью помочь Украине создать базу данных ДНК, чтобы облегчить идентификацию и дальнейшее возвращение похищенных детей к их семьям.

«Нидерланды хотят поставить в Украину наборы для экспресс-тестов ДНК, чтобы дети, похищенные россией, могли как можно быстрее быть идентифицированы и воссоединены с их семьями в Украине», - говорится в сообщении.

Благодаря этим тестам будет возможно собрать образцы ДНК от детей, которых удалось вернуть из рф. Загрузив эти данные в специальную базу данных ДНК, украинские власти смогут более оперативно сравнивать их данные с данными членов их семей и способствовать восстановлению семейных связей.

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