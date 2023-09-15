Зеленский и Дуда встретятся в Нью-Йорке и обсудят экспорт зерна

Польский президент сообщил, что Варшава будет отстаивать свои интересы по вопросу импорта и продажи зерна.

Фото: Канцелярия польского президента

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что через несколько дней должен встретиться в Нью-Йорке с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а темой разговора будет запрет на импорт украинского зерна. Об этом Дуда сказал в комментарии PAP.

"За несколько дней мы имеем встречу в Нью-Йорке с Президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, мы будем говорить о зерне. Украина должна понять нашу позицию: моя задача – заботиться о наших, польских интересах", - сообщил он.

По его словам, Польша не заинтересована в том, чтобы украинское зерно продавалось на польском рынке.

Напомним, что глава правительства Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша не откроет свою границу для украинского зерна.

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