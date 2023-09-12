Польша не откроет свою границу для украинского зерна – Моравецкий

В то же время, министр сельского хозяйства заверил, что Варшава поддерживает транзит украинского зерна через территорию страны.

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Польское правительство в одностороннем порядке примет решение о запрете украинского зерна с 15 сентября, если Еврокомиссия не продлит запрет на ввоз в пять стран ЕС (Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария) пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины.

Об этом сообщили во вторник утром глава правительства РП Матеуш Моравецкий.

«Независимо от того, каким будет решение брюссельских чиновников, мы не откроем наших границ», - написал Моравецкий.

В свою очередь, представитель правительства Польши Петр Мюллер в Polsat News сообщил, что во вторник правительство страны примет распоряжение, в котором будет призывать Еврокомиссию продлить запрет на импорт в пять стран ЕС зерна из Украины. Одновременно в документе будет предупреждение: если это не произойдет, то на основе положения о безопасности Варшава примет соответствующее решение на национальном уровне.

В то же время, министр сельского хозяйства Роберт Телус в эфире Польского радио заверил, что Варшава поддерживает транзит украинского зерна через территорию РП, чтобы оно попадало на рынки третьих стран, в частности в Африку.

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