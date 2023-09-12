Польща не відкриє свій кордон для українського зерна – Моравецький

Водночас, міністр сільського господарства запевнив, що Варшава підтримує транзит українського збіжжя через територію країни.

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Польський уряд в односторонньому порядку ухвалить рішення про заборону українського збіжжя з 15 вересня, якщо Єврокомісія не продовжить заборону на ввезення до п’яти країн ЄС (Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія) пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України.

Про це повідомили у вівторок вранці глава уряду РП Матеуш Моравецький.

«Незалежно від того, яким буде рішення брюссельських чиновників, ми не відкриємо наших кордонів»,- написав Моравецький.

Своєю чергою речник уряду Польщі Пьотр Мюллер в Polsat News повідомив, що у вівторок уряд країни прийме розпорядження, в якому закликатиме Єврокомісію продовжити заборону на імпорт до п’яти країн ЄС збіжжя з України. Одночасно в документі буде попередження: якщо цього не станеться, то на основі положення про безпеку Варшава прийме відповідне рішення на національному рівні.

Водночас, міністр сільського господарства Роберт Телус в ефірі Польського радіо запевнив, що Варшава підтримує транзит українського збіжжя через територію РП, аби воно потрапляло на ринки третіх країн, зокрема до Африки.

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