ВРП звільнила у відставку чотирьох суддів

Судді з Херсонщини, Донеччини та Чернігівщини подали заяви про відставку.

У вівторок, 12 вересня, Вища рада правосуддя провела засідання, на якому було розглянуто матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити чотирьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Дригваля Валерія Миколайовича – з посади судді Високопільського районного суду Херсонської області (відряджений до Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області);

Коверзнева Вадима Олександровича – з посади судді Деснянського районного суду міста Чернігова;

Старовецького Володимира Івановича – з посади судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області;

Павленко Ольгу Владиславівну – з посади судді Ріпкинського районного суду Чернігівської області.

Раніше ми писали, що упродовж восьми місяців ВРП прийняла рішення щодо звільнення 246 суддів.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.