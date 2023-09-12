Виконавчі листи тепер можна пред’являти до виконання в електронній формі, — ДСА

Завдяки цьому в ДСА обіцяють миттєве потрапляння виконавчого документа до відділу ДВС чи приватного виконавця.

Виконавчі листи та інші виконавчі документи тепер можна пред’явити в електронній формі. Відсьогодні запустили сервіс надсилання сторонам електронних виконавчих документів, а також можливості їх пред’явлення до виконання в електронній формі. Про це повідомляє ДСА.

Як зазначається, державні підприємства ДСА та Мінюсту - «Інформаційні судові системи», «Центр судових сервісів» та «Національні інформаційні системи» - провели роботи щодо розробки спільної електронної інформаційної взаємодії між автоматизованою системою документообігу суду, Електронним судом та автоматизованою системою виконавчого провадження.

Завдяки цьому в Електронному суді реалізовано сервіс надсилання сторонам електронних виконавчих документів, а також можливості їх пред’явлення до виконання в електронній формі.

Так, для можливості відправки електронного виконавчого документа до Електронного кабінету стягувача та боржника достатньо створити в АСДС виконавчий документ та накласти на нього кваліфікований електронний підпис судді.

Надалі сервіс автоматично відправить сформований електронний виконавчий документ до Електронних кабінетів стягувача та боржника.

У свою чергу боржник, отримавши електронний виконавчий документ, матиме можливість сплатити передбачені у ньому платежі засобами підсистеми «Електронний суд», а стягувач – пред’явити його для виконання до державного або приватного виконавця.

Отже, як обіцяють в ДСА, це забезпечить миттєве потрапляння виконавчого документа до відділу ДВС чи приватного виконавця, а також можливість онлайн сплати передбачених у виконавчому документі платежів.

Автор: Наталя Мамченко

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