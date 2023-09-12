Исполнительные листы теперь можно предъявлять к исполнению в электронной форме, — ГСА

Исполнительные листы и другие исполнительные документы можно предъявить в электронной форме. Отныне запустили сервис отправки сторонам электронных исполнительных документов, а также возможности их предъявления к исполнению в электронной форме. Об этом сообщает ГСА.
Как отмечается, государственные предприятия ГСА и Минюста – «Информационные судебные системы», «Центр судебных сервисов» и «Национальные информационные системы» – провели работы по разработке совместного электронного информационного взаимодействия между автоматизированной системой документооборота суда, Электронным судом и автоматизированной системой исполнительного производства.
Благодаря этому в Электронном суде реализовано сервис отправки сторонам электронных исполнительных документов, а также возможность их предъявления к исполнению в электронной форме.
Так, для возможности отправки электронного исполнительного документа в Электронный кабинет взыскателя и должника достаточно создать в АСДС исполнительный документ и наложить на него квалифицированную электронную подпись судьи.
В дальнейшем сервис автоматически отправит сформированный электронный исполнительный документ в электронные кабинеты взыскателя и должника.
В свою очередь должник, получив электронный исполнительный документ, сможет оплатить предусмотренные в нем платежи средствами подсистемы «Электронный суд», а взыскатель – предъявить его для выполнения к государственному или частному исполнителю.
Итак, как обещают в ГСА, это обеспечит мгновенное попадание исполнительного документа в отдел ГИС или к частному исполнителю, а также возможность онлайн-уплаты предусмотренных в исполнительном документе платежей.
Автор: Наталя Мамченко
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