Исполнительные листы теперь можно предъявлять к исполнению в электронной форме, — ГСА

Благодаря этому в ГСА обещают мгновенное попадание исполнительного документа в отдел ГИС или к частному исполнителю.

Исполнительные листы и другие исполнительные документы можно предъявить в электронной форме. Отныне запустили сервис отправки сторонам электронных исполнительных документов, а также возможности их предъявления к исполнению в электронной форме. Об этом сообщает ГСА.

Как отмечается, государственные предприятия ГСА и Минюста – «Информационные судебные системы», «Центр судебных сервисов» и «Национальные информационные системы» – провели работы по разработке совместного электронного информационного взаимодействия между автоматизированной системой документооборота суда, Электронным судом и автоматизированной системой исполнительного производства.

Благодаря этому в Электронном суде реализовано сервис отправки сторонам электронных исполнительных документов, а также возможность их предъявления к исполнению в электронной форме.

Так, для возможности отправки электронного исполнительного документа в Электронный кабинет взыскателя и должника достаточно создать в АСДС исполнительный документ и наложить на него квалифицированную электронную подпись судьи.

В дальнейшем сервис автоматически отправит сформированный электронный исполнительный документ в электронные кабинеты взыскателя и должника.

В свою очередь должник, получив электронный исполнительный документ, сможет оплатить предусмотренные в нем платежи средствами подсистемы «Электронный суд», а взыскатель – предъявить его для выполнения к государственному или частному исполнителю.

Итак, как обещают в ГСА, это обеспечит мгновенное попадание исполнительного документа в отдел ГИС или к частному исполнителю, а также возможность онлайн-уплаты предусмотренных в исполнительном документе платежей.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.