Кандидаты на должность председателя Судебной охраны рассказали конкурсной комиссии о скандалах, войнах компромата и управленческом хаосе в ССО

Давление, интриги и проблемы в управлении: о чем Конкурсной комиссии рассказали кандидаты на должность главы Службы судебной охраны.

Собеседование с руководителем ТУ ССО в Киеве и Киевской области Игорем Коваленко

Конкурсная комиссия по избранию главы Службы судебной охраны 8 сентября провела собеседования с первыми кандидатами на должность руководителя ССО.

Особое внимание было уделено кандидатам, которые уже имеют значительный опыт работы в Службе судебной охраны. Соответственно, именно к таким кандидатам возникло больше всего вопросов.

Первыми собеседования прошли бывший и. о. председателя Службы судебной охраны Олег Билецкий и действующий руководитель Территориального управления Службы судебной охраны в Киеве и Киевской области Игорь Коваленко.

Собеседования с кандидатами, имеющими опыт работы в ССО, ярко подчеркнули системные проблемы Службы судебной охраны, которые по тем или иным причинам длительное время остаются нерешенными.

Что рассказал Олег Билецкий

Олег Билецкий, вместе с первым председателем ССО Валерием Бондарем в 2019 году, имел непосредственное отношение к созданию Службы судебной охраны.

Олег Билецкий является кадровым военным. В разное время он служил в Вооруженных Силах и Национальной гвардии. В 2019 году Валерий Бондарь, хорошо знавший Олега Билецкого по службе в Национальной гвардии, предложил ему перейти на работу в Службу судебной охраны, которую еще нужно было создать. В ССО Олег Билецкий начал работу в должности начальника управления по работе с персоналом центрального органа управления Службы судебной охраны.

После увольнения с должности Валерия Бондаря в июле 2022 года именно Олегу Билецкому, в качестве исполняющего обязанности, сроком на четыре месяца пришлось возглавить Судебную охрану. В этой должности он столкнулся с препятствиями – шла война, денег Службе хватало только на самое необходимое, а особого взаимопонимания с главой Государственной судебной администрации Алексеем Сальниковым не было.

В итоге Олег Билецкий, по его утверждениям, фактически стал жертвой интриг в руководстве ГСА и ССО, и уволился из Судебной охраны после попытки перевести его на унизительную, как для него, должность.

Возглавив ССО после увольнения Валерия Бондаря, Олег Билецкий, по его словам, попытался реформировать Судебную охрану. Кстати, с личным предложением временно возглавить ССО к Олегу Билецкому обратился глава ГСА Алексей Сальников.

Интересно, что предложение временно возглавить ССО глава ГСА сделал не кому-то из многочисленных заместителей Валерия Бондаря, а именно Олегу Билецкому, который был начальником управления, то есть являлся подчиненным заместителям лицом.

В новой должности Олег Билецкий осуществил сокращение центрального аппарата ССО (со 180 работников до 85, из 10 управлений осталось 4), сократил количество заместителей председателя ССО, а также сократил количество заместителей начальников территориальных управлений Судебной охраны. Такие меры позволили сэкономить около 60 млн. гривен. Экономия средств позволила осуществить дополнительный набор сотрудников ССО и обеспечить охрану судов, расположенных в Черкасской, Черниговской, Кировоградской областях. Впрочем, соответствующая реформа не была доведена до конца.

Свое внезапное увольнение из Службы в конце 2022 года Олег Билецкий объяснил, во-первых, тем, что должность исполняющего обязанности ССО серьезно не воспринимало руководство ГСА, а полноценно назначать его на должность главы ССО хотя бы на время войны, Алексей Сальников и бывший председатель Верховного Суда Всеволод Князев почему-то не спешили.

Кроме того, со временем Алексей Сальников публично обвинил Олега Билецкого в блокировании административно-организационной реформы в структуре ССО и даже доложил об этом Высшему совету правосудия (следует отметить, что во время собеседования с Конкурсной комиссией Олег Билецкий рассказал, что соответствующую реформу в действительности блокировал сам Алексей Сальников, преследовавший какие-то свои цели).

Во-вторых, организационно-штатная реформа по сокращению центрального аппарата ССО настроила против Олега Билецкого некоторых его коллег. Так, Олег Билецкий в 2022 году пытался сократить заместителя председателя ССО по вопросам организационно-управленческой деятельности Александра Колесникова, но, впрочем, не успел этого сделать из-за окончания своих полномочий как исполняющего обязанности (во избежание увольнения Александр Колесников даже брал отпуска и больничные).

Однако потом случилось так, что в конце 2022 года новым исполняющим обязанности главы ССО стал именно Александр Колесников. После этого в Судебной охране не нашлось места уже Олегу Билецкому. Новый временный руководитель предложил Олегу Билецкому значительно более низкую должность (ведущего специалиста), чем он занимал до этого, после чего Олег Билецкий уволился по собственному желанию.

Отметим, что Высший совет правосудия 5 сентября 2023 года удовлетворил заявление Александра Колесникова об освобождении с должности заместителя председателя ССО по собственному желанию.

Собеседование с Олегом Билецким

Также к Олегу Билецкому возникли вопросы в связи с проблемой хранения оружия и патронов, которые были переданы Судебной охране Управлением государственной охраны после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Как оказалось, Судебная охрана даже не составила соответствующих актов о приеме вооружения на свой баланс из-за некоторых законодательных коллизий.

Впрочем, бывший руководитель ССО отметил, что он просто не успел решить эту проблему, возникшую еще при Валерии Бондаре. Руководство ГСА при этом также не сильно помогало решить данную проблему.

Особое внимание члены Конкурсной комиссии уделили история с попаданием Службы судебной охраны в Постановление Кабинета Министров № 168 от 28 февраля 2022 года.

Как известно, согласно тексту постановления №168, сотрудникам Службы судебной охраны, как и военнослужащим ВСУ, НГУ, ГУР МО, СБУ, полицейским и т.п., на период действия военного положения должно было выплачиваться дополнительное ежемесячное вознаграждение в размере 30 тыс. гривен.

Проблема заключалась в том, что дополнительные денежные выплаты не были профинансированы для ГСА и Службы судебной охраны. В итоге указанное дополнительное вознаграждение сотрудникам ССО не выплачивалось. Тогда сотрудники ССО начали массово обращаться в суды с исками, пытаясь добиться выплаты установленных им ранее выплат. Весной 2023 года перед работниками Судебной охраны образовался огромный долг в размере почти 1 млрд. 153 млн. гривен, который теперь должна выплачивать все та же ГСА.

Члены Конкурсной комиссии попытались узнать, почему задолженность по постановлению №168 в 2022 году не учитывалась в бухгалтерии и не отражалась как кредиторская задолженность. В целом, судя по высказываниям членов Конкурсной комиссии, у них возникло подозрение, что тогдашнее руководство Службы судебной охраны в 2022 году сознательно действовало так, чтобы в перспективе иметь возможность взыскать надлежащие денежные выплаты в судебном порядке.

Впрочем, Олег Билецкий лишь сообщил, что когда он был и. о. председателя ССО, сотрудники центрального аппарата Службы охраны судебные иски относительно выплат по постановлению № 168 не подавали. «Такие иски тогда были только из ТУ ССО Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской областей», - рассказал Олег Билецкий.

Также Конкурсную комиссию заинтересовало, почему Службу судебной охраны в 2019 году создали с крайне ограниченными полномочиями, которые фактически не позволяют ей эффективно противодействовать даже небольшим нарушениям порядка в судебных заседаниях, не говоря уже о более серьезных инцидентах.

«Непонятно, зачем вообще создавали ССО, если она не способна защитить судей. Согласно порядку действий ССО, для прекращения хулиганских действий в суде все равно необходимо вызвать полицию. Фактически сейчас Судебная охрана способна охранять только двери суда. Она не способна защитить судей. Зачем тогда она нужна?» – задался вопросом член Высшего совета правосудия, член Конкурсной комиссии Виталий Салихов.

«Необходима ежедневная работа с рядовыми, командирами взводов, подразделений ССО, необходимо увольнять тех, кто не справляется с обязанностями. Работники ССО могут и сами прекращать беспорядок в суде, однако, в случае необходимости, вызывают полицию. Хотя, повторяюсь, они и сами могут задерживать правонарушителей, а затем передавать их полиции», – ответил Олег Билецкий. Он добавил, что большой «плюс» существования Судебной охраны состоит в том, что ССО имеет единое руководство и подчиняется судебной власти, то есть на Судебную охрану не могут влиять другие силовые структуры.

«Отношение судей к Судебной охране в целом положительное», - отметил бывший руководитель Судебной охраны.

Относительно своих предполагаемых планов в случае назначения на должность главы ССО, Олег Билецкий рассказал, что необходимо взять под охрану объекты органов правосудия, которые еще не обеспечены охраной, продолжить организационно-штатное реформирование (сокращение) Службы. Также бывший руководитель ССО рассказал, что в должности и. о. главы Службы он планировал объединить некоторые территориальные управления ССО в одно региональное – это позволило бы сэкономить десятки миллионов гривен. Сокращению при этом подлежал только руководящий и административный состав территориальных управлений.

Также, по мнению кандидата, ССО следует частично взять на себя процедуру конвоирования арестованных и заключенных из мест содержания под ответственность Судебной охраны. Из СИЗО в суд и обратно, указанных лиц должны доставлять именно работники ССО. Но для этого должен быть увеличен штат Службы, выделен специальный транспорт, а работники Службы должны пройти специальное обучение. Таким образом, Судебная охрана будет отвечать за полный «цикл» - от доставки обвиняемого из СИЗО до охраны судебных помещений во время судебных процессов.

Для предотвращения дальнейших исков со стороны работников ССО по постановлению № 168, кандидат предложил проводить разъяснительные беседы с сотрудниками ССО с указанием, что «в стране идет война, денег не хватает на оборону, но со временем, после войны, задолженность будет выплачена».

В настоящее время Олег Билецкий работает в должности заведующего сектором мобилизационной работы Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации.

Исповедь Игоря Коваленко: как в Судебной охране руководство воюет с подчиненными

Не менее впечатляющим был рассказ руководителя Территориального управления Службы судебной охраны в Киеве и Киевской области Игоря Коваленко.

Игорь Коваленко является ветераном МВД. В разное время работал в ГАИ, ГУБОП, в Главном управлении МВД в г. Киеве, центральном аппарате МВД, Национальной полиции. У кандидата были ранения и травмы, которые он получил во время службы в милиции. По его словам, он является «трижды полковником» – полковником милиции, полиции и судебной охраны.

В 2013-2014 годах Игорь Коваленко занимал должность заместителя общественной безопасности начальника Голосеевского управления МВД в г. Киеве. Впрочем, в силовых акциях против участников Майдана, по словам Игоря Коваленко, он не участвовал. В его обязанности входило обеспечение общественного порядка и патрулирование в центре Киева, а в январе – феврале 2014 года – охрана здания Администрации Президента на улице Банковой. По «делам Майдана» Игорь Коваленко допрашивался как свидетель.

Игорь Коваленко рассказал Конкурсной комиссии, что до недавнего времени ему фактически не удавалось построить нормальные профессиональные отношения ни с постоянным, ни с временными руководителями Судебной охраны. Ситуация несколько изменилась только с назначением в июле 2023 года и. о. председателя ССО Павла Трясуна, который является хорошим знакомым Игоря Коваленко.

Также Игорь Коваленко обвинил предыдущих руководителей ССО в интригах и непрофессиональном отношении к своей работе.

«Кадровая политика центрального органа управления мне не нравилась. Она противоречила декларируемым целям и фактически шла в неправильном направлении. Нужно наводить порядок в структуре», - рассказал руководитель столичной судебной охраны.

Так, с действиями центрального руководства ССО Игорь Коваленко связал следственные действия, которые 24 января 2023 года проводили в помещении столичного управления ТУ ССО сотрудники Государственного бюро расследований. Как рассказал Игорь Коваленко, работники ГБР почему-то решили, что он может быть причастен к государственной измене, хотя никаких реальных оснований для такого вывода не было.

По мнению Игоря Коваленко, для того, чтобы Судебная охрана стала эффективной, необходимы законодательные изменения. «Судебная охрана должна подчиняться и быть подотчетной только Высшему совету правосудия. ССО следует освободить из подчинения такой прокладки, как Государственная судебная администрация. Судебная охрана должна иметь свой бюджет и счета. После этого служба сможет более правильно распределять имеющиеся средства. Нам нужно больше самостоятельности», – отметил руководитель столичной ССО.

На фото - Павел Трясун и Игорь Коваленко

По словам Игоря Коваленко, особенно сложные отношения у него сложились с исполняющими обязанности главы ССО Александром Колесниковым и Виктором Морозом, возглавлявшим Службу в марте-июле 2023 года.

«Когда Виктор Мороз был начальником ТУ ССО в Ровенской области, у нас отношения были нормальными. Но после его назначения в Киев у нас начались недоразумения», - рассказал Игорь Коваленко.

Также Игорь Коваленко рассказал, что одной из причин событий 5 июля 2023 года в Шевченковском райсуде Киева, когда обвиняемый по делу «взрывов под Верховной Радой в 2015 году» Игорь Гуменюк взорвал прямо в суде несколько взрывных устройств, а потом погиб сам, стали не очень профессиональные действия руководства ССО в преддверии этих событий. Как пояснил Коваленко, дело в том, что по приказу центрального руководства в столичном управлении Судебной охраны в июле проходила очередная инвентаризация оружия и сверка его номеров, в результате которой столичная ССО фактически была разоружена.

Как рассказал Игорь Коваленко, в столичном управлении ССО с 2022 года находилось как собственное оружие и патроны, так и оружие (с патронами), полученные Судебной охраной после начала полномасштабного вторжения РФ от Управления государственной охраны и полиции. С указанным оружием и патронами еще во времена, когда ССО возглавлял Валерий Бондарь, возникло немало проблем из-за правовых коллизий с его принятием на баланс ССО.

В итоге произошло так, что в июле большинство оружия столичной ССО находилось на специальном складе для инвентаризации. Также 5 июля без оружия остались и сотрудники ССО, дежурившие в Шевченковском райсуде. Фактически достаточное количество оружия и патронов имело тогда только столичное подразделение быстрого реагирования ССО.

По факту событий в Шевченковском райсуде, центральное руководство Судебной охраны назначило служебное расследование, пришедшее к выводу, что в событиях в райсуде есть и личная вина Игоря Коваленко.

На заседании Конкурсной комиссии Игорь Коваленко свою вину отрицал и рассказал, что 5 июля он лично приехал в Шевченковский райсуд и организовал эвакуацию работников суда.

«В заключении расследования указано полное вранье», - предоставил кандидат свою оценку проведенному служебному расследованию.

Также он сообщил и о своеобразных подходах Виктора Мороза к делу.

«Когда я находился на больничном, он позвонил мне и сказал приехать, поставить подпись, отметив, что заключение по мне может быть «в двух направлениях». То есть, как я понял, меня могли или признать виновным или нет», - рассказал Игорь Коваленко.

Когда кандидат все же отказался приехать к Виктору Морозу, то, по словам Игоря Коваленко, началось давление на его дочь, работающую в центральном аппарате ССО в должности ведущего специалиста.

«По словам дочери, Виктор Мороз сказал ей, что она ему мешает работать и помогает отцу, то есть мне. Он предложил ей либо уволиться, либо ехать работать в Черкасскую область», - рассказал кандидат, отметив, что дочь пока еще работает в центральном аппарате ССО, но планирует увольняться.

Много вопросов членов Конкурсной комиссии касались ситуации с охраной судей Высшего антикоррупционного суда.

Игорь Коваленко сообщил, что охрана непосредственно судей ВАКС является достаточно дорогостоящим делом, поскольку часть судей Антикоррупционного суда настаивают на их постоянной личной охране. К тому же для осуществления охраны судей приходится искать ресурсы. В итоге непосредственной охраной судей на регулярной основе занимаются десятки работников ССО, а для обеспечения охраны выделено немало служебных автомобилей.

«На мой взгляд, некоторые судьи районных судов нуждаются в большем обеспечении их безопасности, чем судьи ВАКС. К тому же, как нам рассказывали американцы, на все США охраняются всего 4-5 судей», - отметил Игорь Коваленко.

По мнению Игоря Коваленко, если бы он стал председателем ССО, было бы необходимо сделать следующее: взять все учреждения судебной власти под охрану, создать межрегиональные территориальные управления ССО, реформировать аппарат ТУ ССО путем уменьшения его численности, ввести гибкий график охраны судов (некоторые из них вполне можно охранять только днем), повысить заработную плату для сотрудников судебной охраны, которая сейчас меньше чем в полиции, осуществить выплаты согласно постановлению Кабинета министров № 168 (хотя бы для работников ССО, работавших в зоне боевых действий), осуществить ревизию функций некоторых подразделений ССО (подразделений быстрого реагирования и подразделений, обеспечивающих охрану судей).

Также на ССО можно возложить защиту свидетелей и других участников судебных процессов.

Отдельная идея Игоря Коваленко – создать в составе Судебной охраны собственного оперативного подразделения для осуществления эффективных мер по защите судов, судей и обмену конфиденциальной информацией с другими правоохранительными органами.

Также, по мнению Игоря Коваленко, необходимо расширить полномочия ССО, например, предоставить возможность сотрудникам Судебной охраны составлять протоколы о нарушении порядка в судебных заседаниях, а также предоставить возможность ССО осуществлять мероприятия по эвакуации судов, судей и работников аппаратов судов.

Вместе с тем кандидат выступил против предоставления ССО полномочий относительно конвоирования обвиняемых и осужденных, поскольку для этого необходимы немалые человеческие и материальные ресурсы, которые Судебной охране вряд ли кто-то предоставит.

В целом, по мнению кандидата, Служба судебной охраны должна стать полноценным правоохранительным органом, но с подчинением судебной власти.

Отметим, что в дальнейшем свои ответы Конкурсной комиссии предоставят Виктор Мороз и Павел Трясун, которые также являются кандидатами на должность председателя Службы судебной охраны.

Автор: Вячеслав Хрипун

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