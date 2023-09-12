В Электронном суде внедрен сервис отправки сторонам электронных исполнительных документов

Электронный исполнительный документ будут отправлять в Электронный кабинет взыскателя и должника.

ГП «Информационные судебные системы», «Центр судебных сервисов», «Национальные информационные системы» разработали совместное электронное информационное взаимодействие между автоматизированной системой документооборота суда, Электронным судом и автоматизированной системой исполнительного производства. Об этом сообщил официальный сайт ГСА.

«Благодаря такой работе в Электронном суде реализовано сервис отправки сторонам электронных исполнительных документов, а также возможности их предъявления к исполнению в электронной форме. Так, для возможности отправки электронного исполнительного документа в Электронный кабинет взыскателя и должника достаточно создать в АСДС исполнительный документ и наложить на него квалифицированную электронную подпись судьи», - говорится в сообщении.

В дальнейшем сервис автоматически отправит сформированный электронный исполнительный документ в электронные кабинеты взыскателя и должника. В свою очередь должник, получив электронный исполнительный документ, сможет оплатить предусмотренные в нем платежи средствами подсистемы «Электронный суд», а взыскатель – предъявить его для выполнения к государственному или частному исполнителю.

Также отмечается, что данный сервис имеет ряд преимуществ:

- экономия средств на пересылке почтовой корреспонденции;

- экономия личного/рабочего времени;

- мгновенное попадание исполнительного документа в отдел ГИС или частного исполнителя;

- возможность онлайн-уплаты предусмотренных в исполнительном документе платежей.

Ранее сообщалось, как обжаловать решение суда в Электронном кабинете.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.