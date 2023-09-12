В Електронному суді впроваджено сервіс надсилання сторонам електронних виконавчих документів

Електронний виконавчий документ відправлятимуть до Електронного кабінету стягувача та боржника.

ДП «Інформаційні судові системи», «Центр судових сервісів», «Національні інформаційні системи» розробили спільну електронну інформаційну взаємодію між автоматизованою системою документообігу суду, Електронним судом та автоматизованою системою виконавчого провадження. Про це повідомив офіційний сайт ДСА.

«Завдяки такій роботі в Електронному суді реалізовано сервіс надсилання сторонам електронних виконавчих документів, а також можливості їх пред’явлення до виконання в електронній формі. Так, для можливості відправки електронного виконавчого документа до Електронного кабінету стягувача та боржника достатньо створити в АСДС виконавчий документ та накласти на нього кваліфікований електронний підпис судді», - сказано у повідомленні.

Надалі сервіс автоматично відправить сформований електронний виконавчий документ до Електронних кабінетів стягувача та боржника. У свою чергу боржник, отримавши електронний виконавчий документ, матиме можливість сплатити передбачені у ньому платежі засобами підсистеми «Електронний суд», а стягувач – пред’явити його для виконання до державного або приватного виконавця.

Також зазначається, що даний сервіс має ряд суцільних переваг:

- економія коштів на пересилання поштової кореспонденції;

- економія особистого/ робочого часу;

- миттєве потрапляння виконавчого документи до відділу ДВС чи приватного виконавця;

- можливість онлайн сплати передбачених у виконавчому документі платежів.

Раніше ми писали, як оскаржити рішення суду в Електронному кабінеті.

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