У Київ обмежать в’їзд вантажівок: коли не пускатимуть великогабаритний транспорт

Обмеження діятимуть з 20 вересня.

Джерело фото: Укрінформ

У Києві вводять обмеження на в'їзд великогабаритного транспорту в години пік вранці та ввечері з 20 вересня.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, на засіданні Ради оборони Києва окрему увагу приділили вирішенню питання розвантаженості автомобільних доріг міста, адже дороги столиці перевантажені в години пік. Людям важко дістатися на роботу, спеціальному транспорту – до місця призначення.

«Прийнято рішення – з 20-го вересня 2023 року обмежити в’їзд великогабаритного транспорту в столицю в години пік вранці з 7:00 до 10:00, та ввечері з 17:00 до 20:00. Обмеження будуть встановлені на в’їздах до столиці. Контроль за виконанням рішення здійснюватиме поліція Києва», - повідомив Попко.

Він також наголосив, що заборона в’їзду в години пік існувала в Києві і раніше.

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