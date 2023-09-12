В Киев ограничат въезд грузовиков: когда не будут пускать крупногабаритный транспорт

Ограничения будут действовать с 20 сентября.

Источник фото: Укринформ

В Киеве вводят ограничения на въезд крупногабаритного транспорта в часы пик утром и вечером с 20 сентября.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

По его словам, на заседании Совета обороны Киева особое внимание уделили решению вопроса разгруженности автомобильных дорог города, ведь дороги столицы перегружены в часы пик. Людям тяжело добраться на работу, специальному транспорту – к месту назначения.

«Принято решение – с 20 сентября 2023 года ограничить въезд крупногабаритного транспорта в столицу в часы пик утром с 7:00 до 10:00, и вечером с 17:00 до 20:00. Ограничения будут установлены на въездах в столицу. Контроль за исполнением решения будет осуществлять полиция Киева», - сообщил Попко.

Он также подчеркнул, что запрет въезда в часы пик существовал в Киеве и раньше.

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