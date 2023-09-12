«Похоже на целенаправленную атаку»: Давид Арахамия и Михаил Федоров назвали манипуляцией исследование о том, что 80% украинцев считают Зеленского ответственным за коррупцию

Давид Арахамия и Михаил Федоров считают манипуляцией результаты исследования Фонда имени Илька Кучерива о том, что почти 80% украинцев считают Зеленского ответственным за коррупцию, а Руслан Стефанчук заявил, что этим «кто-то хочет вбить клин между украинцами».

Источник фото: focus.ua

Как известно, 11 сентября в СМИ были опубликованы результаты опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии в июле 2023 года. В частности, как указывают СМИ, эти результаты свидетельствуют, что «около 80% украинцев считают Зеленского ответственным за коррупцию в правительстве и военных администрациях». Не согласны с этим утверждением только 18% опрошенных.

На такие результаты отреагировали глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Так, «манипулятивным» назвал исследование Давид Арахамия. Он также упомянул о реакции на идею Президента Владимира Зеленского приравнять коррупцию во время войны к государственной измене, заявив, что тогда «в политикуме начались крики о «закручивании гаек». Кроме того, он выразил надежду, что антикоррупционные органы «усилят свою работу в том числе информационную, чтобы президент мог заниматься войной и международной дипломатией, а независимая антикоррупционная вертикаль – большой коррупцией в стране».

«В сети распространяют манипулятивное исследование о том, что якобы украинцы считают, что за всю бытовую коррупцию отвечает Президент Украины.

Мало того, что Президент Украины круглосуточно занимается войной и поисками помощи, он еще и должен заменить собой всю антикоррупционную вертикаль, на которую страна и партнеры потратили миллиарды.

Когда президент предложил приравнять коррупцию во время войны к государственной измене – в политикуме начались крики о «закручивании гаек», тогда почему именно президент должен отвечать за брусчатку, стадионы, теннисные корты и прочий хлам во время войны?

С нового года страна должна перейти на «бюджет войны» - где больше не будет трат на эти вещи, только оборона и только оружие.

Надеюсь, что антикоррупционные органы усилят свою работу, в том числе информационную, чтобы президент мог заниматься войной и международной дипломатией, а независимая антикоррупционная вертикаль – большой коррупцией в стране», - написал Арахамия.

Михаил Федоров также назвал это исследование «манипулятивным».

«Очень странные результаты опроса о том, сколько украинцев считают президента ответственным за коррупцию. Похоже на целенаправленную атаку.

Почему исследование, проведенное в первой половине июля, опубликовано сегодня?

Каков контекст предварительных вопросов? Почему не опубликован весь список, а только 8 пунктов? Среди которых от вопроса о медицине до коррупции военных администраций.

Почему в вопросе об ответственности за коррупцию — в ответе только президент? Каков бы результат опроса при вопросе «Кто несет ответственность за коррупцию…» и различные варианты ответов?

Как социолог по образованию, скажу, что опрос может быть мощным инструментом управления общественным мнением. Учитывая неприятие коррупции украинским обществом, вокруг какого вопроса строилась бы манипуляция?

Кому может быть выгодно именно так использовать этот инструмент сегодня?»

В свою очередь, Ирина Верещук написала, что «если кто-то думает, что Президент должен отвечать за всю коррупцию в государстве, человек имеет право так думать. Глава государства, наконец, отвечает за все».

«Это, так сказать, его работа. Люди выбирают главу государства, чтобы в нем, собственно, видят все хорошее и все плохое, что происходит в стране. Публикации, медийные манипуляции, безосновательные обвинения – все это нормально и часть политической борьбы. Поэтому, слушать безосновательные обвинения – это часть работы во власти, а Президента – и подавно. Невозмутимо слушать все это и неукоснительно продолжать делать свою работу. Как политик и государственный деятель, Президент Зеленский уже вошел в современную историю. Теперь он просто хочет выиграть войну. Как и все мы», – подчеркнула она.

Руслан Стефанчук высказал мнение, что «кто-то хочет вбить клин между украинцами».

«Сегодня был широко растиражирован результат социологического опроса, в котором большой процент считает ответственным за коррупцию в стране Президента.

Вывод один.

Играя на усталости Украинцев...

Играя на горе, что сегодня зашло чуть ли не в каждый дом.

Играя на том, что пытаются под одну гребенку устилать всех: и тех, кто в это сложное время работает на государство, и тех, кто являются хитроумными и низменными местными князьками или высокопоставленными казнокрадами, которые воспользовались войной и кладут брусчатку или воруют на закупках для армии ...

Кто-то очень хочет в это сложное время вбить клин между нами, украинцами.

Но более обидно, что некоторые из доморощенных политических сил уже хотят этому подыграть, получив лишний лайк в соцсети или сотую процента рейтинга.

Остановитесь!

Мы сильны, пока едины!

Как только нас разъединяют, нас точно в одиночку уничтожат. Именно этому нас учит неумолимая история.

Вопрос единения – это вопрос жизнеспособности и приветственности нашей нации.

Знаю одно.

И Президент Украины. И Вооруженные силы Украины. И Народ Украины. Все мы делаем все, чтобы Украина победила в этой страшной войне против ненавистного врага.

Знаю точно, что каждый виновный в коррупции должен понести свою индивидуальную юридическую ответственность за совершенное им преступление. И эта ответственность должна не размазываться общим слоем негатива по всей власти, а быть суровой и неотвратимой для конкретного негодяя.

Убежден, что именно нулевая толерантность к коррупции на всех уровнях позволит оторвать приросший мясом лейбл коррумпированной страны, который так щедро десятилетиями пришивали к телу нашей страны не одно поколение политиков», - отметил Руслан Стефанчук.

Напомним, 12 сентября Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наложил вето на законопроект, который оставлял реестр деклараций закрытым еще на год.

Автор: Наталя Мамченко

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