На Житомирщине женщина копала картофель, а нашла целый арсенал оружия времен Второй мировой войны

Взрывотехники извлекут и уничтожат опасную находку.

Жительница Житомира в понедельник, 11 сентября, сообщила в полицию о том, что на приусадебном участке обнаружила предметы, похожие на боеприпасы. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Житомирского районного управления и работники ГСЧС.

Как рассказали в полиции, правоохранители установили, что неподалеку от жилого дома, на расстоянии около 15 метров, в земле были спрятаны боеприпасы: 82 минометные мины 82 калибра, 3 противотанковые мины и 8 гранат.

Полицейские обеспечили охрану потенциально опасной территории.

Взрывотехники извлекут и уничтожат опасную находку.

Правоохранители отмечают, что женщина, обнаружив такие предметы, поступила правильно: самостоятельно не доставала их и вызвала экстерные службы.

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