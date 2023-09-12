Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Кандидаты на должность председателя Судебной охраны рассказали конкурсной комиссии о скандалах, войнах компромата и управленческом хаосе в ССО

Давление, интриги и проблемы в управлении: о чем Конкурсной комиссии рассказали кандидаты на должность главы Службы судебной охраны.

«Похоже на целенаправленную атаку»: Давид Арахамия и Михаил Федоров назвали манипуляцией исследование о том, что 80% украинцев считают Зеленского ответственным за коррупцию

Давид Арахамия и Михаил Федоров считают манипуляцией результаты исследования Фонда имени Илька Кучерива о том, что почти 80% украинцев считают Зеленского ответственным за коррупцию, а Руслан Стефанчук заявил, что этим «кто-то хочет вбить клин между украинцами».

Кабмин запретил пересылать по почте некоторые документы, скоропортящиеся продукты и валюту, - они будут подлежать изъятию

Правительство запретило пересылать пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней, а также документы в международных почтовых отправлениях – за некоторыми исключениями.

Нужен ли Украине специальный инспектор от США для надзора и контроля, - NYT

Некоторые республиканцы настаивают на назначении специального генерального инспектора для Украины, по примеру офиса, созданного для Афганистана, - New York Times.

Имущество ликвидированного Окружного админсуда Киева передадут ВККС

Еще часть оборудования передадут Киевскому окружному административному суду.

  1. В Украине

С нового года страна должна перейти на «бюджет войны» — Арахамия

10:47, 12 сентября 2023
По словам Давида Арахамии, в 2024 году Украина должна перейти на «бюджет войны» – бюджет, где будут расходы только на оборону и оружие.
С нового года страна должна перейти на «бюджет войны» — Арахамия
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что в 2024 году страна должна перейти на бюджет, в котором будут только расходы на оружие и оборону.

По его словам, во время войны Президент не должен отвечать за «брусчатку, стадионы, теннисные корты и прочий хлам».

 «С нового года страна должна перейти на «бюджет войны» - где больше не будет расходов на все эти вещи, только оборона и только оружие», - написал Арахамия.

Что касается контроля гражданских расходов, то этим, по словам нардепа, должны заниматься антикоррупционные органы.

«Надеюсь, что антикоррупционные органы усилят свою работу в том числе информационную, чтобы Президент мог заниматься войной и международной дипломатией, а независимая антикоррупционная вертикаль – большой коррупцией в стране», – добавил Арахамия.

Ранее сообщалось, что финансирование госбюджета в 2023 году международными партнерами достигнет $30 млрд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду