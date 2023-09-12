С нового года страна должна перейти на «бюджет войны» — Арахамия

По словам Давида Арахамии, в 2024 году Украина должна перейти на «бюджет войны» – бюджет, где будут расходы только на оборону и оружие.

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что в 2024 году страна должна перейти на бюджет, в котором будут только расходы на оружие и оборону.

По его словам, во время войны Президент не должен отвечать за «брусчатку, стадионы, теннисные корты и прочий хлам».

«С нового года страна должна перейти на «бюджет войны» - где больше не будет расходов на все эти вещи, только оборона и только оружие», - написал Арахамия.

Что касается контроля гражданских расходов, то этим, по словам нардепа, должны заниматься антикоррупционные органы.

«Надеюсь, что антикоррупционные органы усилят свою работу в том числе информационную, чтобы Президент мог заниматься войной и международной дипломатией, а независимая антикоррупционная вертикаль – большой коррупцией в стране», – добавил Арахамия.

Ранее сообщалось, что финансирование госбюджета в 2023 году международными партнерами достигнет $30 млрд.

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