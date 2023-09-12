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З нового року країна має перейти на «бюджет війни» — Арахамія

10:47, 12 вересня 2023
За словами Давида Арахамії, у 2024 році Україна має перейти на «бюджет війни» - бюджет, де будуть витрати лише на оборону та зброю.
З нового року країна має перейти на «бюджет війни» — Арахамія
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Голова фракції «Слуга народу» в Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що у 2024 році країна має перейти на бюджет, в якому будуть лише витрати на зброю та оборону.

За його словами, під час війни Президент не має відповідати за «бруківку, стадіони, тенісні корти та інший непотріб».

 «З нового року країна має перейти на «бюджет війни» — де більше не буде витрат на всі ці речі, тільки оборона та тільки зброя», — написав Арахамія.

Щодо контролю цивільних витрат, то цим, за словами нардепа, мають займатись антикорупційні органи.

«Сподіваюсь, що антикорупційні органи посилять свою роботу в тому числі інформаційну, щоб Президент міг займатись війною та міжнародною дипломатією, а незалежна антикорупційна вертикаль — великою корупцією в країні», — додав Арахамія.

Раніше ми писали, що фінансування держбюджету у 2023 році міжнародними партнерами сягне $30 млрд.

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