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Фінансування держбюджету у 2023 році міжнародними партнерами сягне $30 млрд

11:36, 9 вересня 2023
Обсяги зовнішнього фінансування бюджету України в місяць складають близько 3,71 мільярда доларів.
Фінансування держбюджету у 2023 році міжнародними партнерами сягне $30 млрд
Джерело фото: prm.ua
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Згідно з оновленими даними Міністерства фінансів на 5 вересня, міжнародні партнери надали фінансову допомогу в розмірі 29,7 мільярдів доларів на фінансування бюджету в 2023 році, – повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Цей обсяг фінансування відповідає плановим темпам залучення зовнішніх ресурсів. У цьому році завдяки нашим партнерам ми спостерігаємо більш регулярні та стабільні постачання фінансування для бюджету, що призводить до підвищення ліквідності на казначейському рахунку.

Очікуваний обсяг зовнішніх ресурсів на 2023 рік становить 42,4 мільярда доларів, або середньомісячно 3,53 мільярда доларів. За перші 8 місяців року цей показник склав 3,71 мільярда доларів на місяць.

Топ-5 кредиторів і донорів, які забезпечують 96% всього зовнішнього фінансування в 2023 році, включають:

  • Європейський Союз – 13 064 мільйонів доларів (позика)
  • Сполучені Штати Америки - 8 500 мільйонів доларів (грант)
  • Міжнародний валютний фонд (МВФ) – 3 592 мільйонів доларів (позика)
  • Канада – 1 757 мільйонів доларів (позика)
  • Японія – 1 496 мільйонів доларів (позика під гарантію)

За перші 8 місяців цього року 70,8% всього фінансування від міжнародних партнерів було отримано у вигляді кредитів, включаючи кредити під гарантію, тоді як 29,2% складалося з грантів. Важливо відзначити, що обсяг безповоротного фінансування повільно скорочується в 2023 році, після того як минулого року гранти становили 44% у структурі зовнішнього фінансування.

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