В Україні рекордний обсяг портфеля проєктів Світового банку – Мінфін

Наразі в Україні реалізується 20 проєктів на суму понад $5,5 мільярда.

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Міністерство фінансів України та Світовий банк вперше з 2021 року переглянули проєктний портфель установи в Україні, – повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

У зустрічі, яка відбулася 7 вересня, очолили її заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова та керівник Офісу Світового банку в Україні Геворг Саркісян. Загалом у заході брали участь практично 100 представників різних установ-бенефіціарів та державних установ, як в онлайн, так і в офлайн форматах.

Під час зустрічі були обговорені актуальні аспекти підготовки та реалізації спільних проектів, а також був узгоджений план заходів на майбутній період, розглянуті проблемні питання, пов'язані з реалізацією проектів.

За 2022-2023 роки портфель діючих проєктів став найбільшим з 1992 року, коли Україна і Світовий банк встановили договірну базу для подальшого співробітництва.

На сьогоднішній момент, за участю Світового банку в Україні реалізується 20 діючих проєктів загальною сумою понад 5,5 мільярда доларів США та 1 мільярда євро кредитних коштів, а також більше 20 мільярдів доларів США грантових коштів (у рамках проектів PEACE in Ukraine, SDPL, Re-Power, RELINC, Heal).

Протягом останніх півтора року було запущено чотири нові рамкові інвестиційні проекти співпраці:

«Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя» (Heal Ukraine);

«Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення» (RELINC);

«Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів» (Re-Power);

«Ремонт житла для розширення прав і можливостей людей» (HOPE).

Також очікується запуск рамкового проєкту Світового банку для соціальної сфери.

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