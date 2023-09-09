В Марокко стався 7-бальний землетрус: загинули близько 300 людей, відео

Потужний землетрус Марокко забрав життя щонайменше 296 людей, 153 – опинилися у лікарні.

Джерело фото: Al-Arabiya

На рідкість, потужний землетрус стався в Марокко в п'ятницю пізно ввечері, в результаті чого загинули сотні людей і було пошкоджено будівлі від сіл в Атлаських горах до історичного міста Марракеш. Міністерство внутрішніх справ Марокко повідомило вранці в суботу, що щонайменше 296 людей загинули в провінціях поблизу землетрусу. Крім того, 153 постраждалих направлено до лікарень, – пише Al-Arabiya.

Зазначається, що землетрус магнітудою від 6,8 до 7,2 балів стався за 70 кілометрів на південний захід від столиці Марракеша і зачепив кілька міст і сіл. Люди вибігли на вулиці, побоюючись поштовхів.

У міністерстві зазначають, що найбільше пошкоджень сталося за межами міст і селищ.

Кількість загиблих не є остаточною і може зростати. За даними МВС, сотні людей поранено.

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