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Нацагентство по аккредитации разместилось в старинной усадьбе Киева, аренда которого на рынке стоит полмиллиона гривен, - СМИ

В разгар войны Нацагентство по аккредитации разместилось в старинной усадьбе, рядом со старым ботаническим садом, Посольством Грузии и Владимирским собором – это помещение на рынке недвижимости предлагалось за 500 тысяч грн в месяц под резиденцию или посольство.

Верховный Суд напомнил об обязанности применения судами положений Конституции Украины как норм прямого действия и безусловности права на апелляционное обжалование судебного решения

Верховный Суд: отсутствие в процессуальном законе возможности обжалования в апелляционном порядке определения суда первой инстанции об оставлении без удовлетворения заявления, поданного в порядке статьи 383 КАС Украины, не является бесспорным основанием считать такое обжалование невозможным.

В Комитете Рады по нацбезопасности пока нет единого понимания, смогут ли выехать за границу женщины, состоящие на военном учете

Члены Комитета Рады по нацбезопасности озвучили противоположные мнения, смогут ли пересекать границу стоящие на военном учете женщины

Основания для отказа Украиной в экстрадиции, — позиция Верховного Суда

Со времени обращения с заявлением о признании беженцем, или признании лицом, нуждающимся в дополнительной защите, или признании лицом, нуждающимся в временной защите – лицо уже находится под защитой Украины, в ходе рассмотрения этого заявления и даже во время обжалования отказа в предоставлении такого статуса, - Верховный Суд.

Адвокатам могут предоставить право на отсрочку от призыва

В Верховной Раде появился законопроект, которым предлагается предоставить адвокатам право на отсрочку от призыва во время мобилизации, но не всем.

  1. В мире

В Марокко произошло 7-балльное землетрясение: погибли около 300 человек, видео

09:35, 9 сентября 2023
Мощное землетрясение Марокко унесло жизни по меньшей мере 296 человек, 153 – оказались в больнице.
В Марокко произошло 7-балльное землетрясение: погибли около 300 человек, видео
Источник фото: Al-Arabiya
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На редкость мощное землетрясение произошло в Марокко в пятницу поздно вечером, в результате чего погибли сотни людей и были повреждены здания от сел в Атласских горах до исторического города Марракеш. Министерство внутренних дел Марокко сообщило утром в субботу, что по меньшей мере 296 человек погибли в провинциях вблизи землетрясения. Кроме того, 153 пострадавших направлены в больницы, – пишет Al-Arabiya.

Отмечается, что землетрясение магнитудой от 6,8 до 7,2 баллов произошло в 70 километрах к юго-западу от столицы Марракеша и задело несколько городов и сел. Люди выбежали на улицы, опасаясь толчков.

В министерстве отмечают, что больше всего повреждений произошло за пределами городов и поселков.

Количество погибших не является окончательным и может расти. По данным МВД, сотни людей ранены.

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