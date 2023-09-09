В Марокко произошло 7-балльное землетрясение: погибли около 300 человек, видео

Мощное землетрясение Марокко унесло жизни по меньшей мере 296 человек, 153 – оказались в больнице.

Источник фото: Al-Arabiya

На редкость мощное землетрясение произошло в Марокко в пятницу поздно вечером, в результате чего погибли сотни людей и были повреждены здания от сел в Атласских горах до исторического города Марракеш. Министерство внутренних дел Марокко сообщило утром в субботу, что по меньшей мере 296 человек погибли в провинциях вблизи землетрясения. Кроме того, 153 пострадавших направлены в больницы, – пишет Al-Arabiya.

Отмечается, что землетрясение магнитудой от 6,8 до 7,2 баллов произошло в 70 километрах к юго-западу от столицы Марракеша и задело несколько городов и сел. Люди выбежали на улицы, опасаясь толчков.

В министерстве отмечают, что больше всего повреждений произошло за пределами городов и поселков.

Количество погибших не является окончательным и может расти. По данным МВД, сотни людей ранены.

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