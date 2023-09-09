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В разгар войны Нацагентство по аккредитации разместилось в старинной усадьбе, рядом со старым ботаническим садом, Посольством Грузии и Владимирским собором – это помещение на рынке недвижимости предлагалось за 500 тысяч грн в месяц под резиденцию или посольство.

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Украина без более 4,1 млн украинцев: Евростат подсчитал количество беженцев

09:23, 9 сентября 2023
Количество только тех беженцев из Украины, которые имеют статус временной защиты ЕС составило более 4,1 млн человек.
Украина без более 4,1 млн украинцев: Евростат подсчитал количество беженцев
Источник фото: УНИАН
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По состоянию на 31 июля 2023 года более 4,1 миллиона украинцев, которые выехали из Украины в результате российского полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, имели статус временной защиты в странах ЕС, – сообщает Евростат.

Основными странами ЕС, которые принимали бенефициаров временной защиты из Украины, были Германия (1 153 865 человек; 28% от общего количества), Польша (971 080; 24%) и Чехия (357 540; 9%).

По сравнению с концом июня 2023 года количество бенефициаров временной защиты из Украины в ЕС выросло на 45 915 человек (+1,1%). Наибольший абсолютный рост наблюдался в Германии (+20 445; +1,8%), Чехии (+8 400; +2,5%) и Нидерландах (+3 515; +2,9%).

С другой стороны, в двух странах наблюдалось уменьшение количества лиц, находящихся под временной защитой: Польше (-6 660; -0,7%) и Латвии (-1 760; -4,2%).

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