Украина без более 4,1 млн украинцев: Евростат подсчитал количество беженцев

Количество только тех беженцев из Украины, которые имеют статус временной защиты ЕС составило более 4,1 млн человек.

Источник фото: УНИАН

По состоянию на 31 июля 2023 года более 4,1 миллиона украинцев, которые выехали из Украины в результате российского полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, имели статус временной защиты в странах ЕС, – сообщает Евростат.

Основными странами ЕС, которые принимали бенефициаров временной защиты из Украины, были Германия (1 153 865 человек; 28% от общего количества), Польша (971 080; 24%) и Чехия (357 540; 9%).

По сравнению с концом июня 2023 года количество бенефициаров временной защиты из Украины в ЕС выросло на 45 915 человек (+1,1%). Наибольший абсолютный рост наблюдался в Германии (+20 445; +1,8%), Чехии (+8 400; +2,5%) и Нидерландах (+3 515; +2,9%).

С другой стороны, в двух странах наблюдалось уменьшение количества лиц, находящихся под временной защитой: Польше (-6 660; -0,7%) и Латвии (-1 760; -4,2%).

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