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Нацагентство по аккредитации разместилось в старинной усадьбе Киева, аренда которого на рынке стоит полмиллиона гривен, - СМИ

В разгар войны Нацагентство по аккредитации разместилось в старинной усадьбе, рядом со старым ботаническим садом, Посольством Грузии и Владимирским собором – это помещение на рынке недвижимости предлагалось за 500 тысяч грн в месяц под резиденцию или посольство.

Верховный Суд напомнил об обязанности применения судами положений Конституции Украины как норм прямого действия и безусловности права на апелляционное обжалование судебного решения

Верховный Суд: отсутствие в процессуальном законе возможности обжалования в апелляционном порядке определения суда первой инстанции об оставлении без удовлетворения заявления, поданного в порядке статьи 383 КАС Украины, не является бесспорным основанием считать такое обжалование невозможным.

В Комитете Рады по нацбезопасности пока нет единого понимания, смогут ли выехать за границу женщины, состоящие на военном учете

Члены Комитета Рады по нацбезопасности озвучили противоположные мнения, смогут ли пересекать границу стоящие на военном учете женщины

Основания для отказа Украиной в экстрадиции, — позиция Верховного Суда

Со времени обращения с заявлением о признании беженцем, или признании лицом, нуждающимся в дополнительной защите, или признании лицом, нуждающимся в временной защите – лицо уже находится под защитой Украины, в ходе рассмотрения этого заявления и даже во время обжалования отказа в предоставлении такого статуса, - Верховный Суд.

Адвокатам могут предоставить право на отсрочку от призыва

В Верховной Раде появился законопроект, которым предлагается предоставить адвокатам право на отсрочку от призыва во время мобилизации, но не всем.

  1. В мире

В Индии стартовал саммит G20

10:14, 9 сентября 2023
Лидеры прибыли на первую сессию под названием «Одна Земля».
В Индии стартовал саммит G20
Источник фото: ukrinform
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Сегодня, 9 сентября, в Индии стартовал двухдневный саммит Group of 20 - двадцати самых мощных экономик мира. Встреча лидеров стран пройдет без российского диктатора владимира путина и лидера КНР Си Цзиньпина, – сообщает BBC.

Мировые лидеры уже прибыли на место проведения саммита G20 в Дели и сейчас они соберутся за закрытыми дверями на первую сессию под названием «Одна Земля» по экологическим вопросам.

«18-й саммит G20 в Нью-Дели станет кульминацией всех процессов и встреч G20, проводимых в течение года между министрами, высокопоставленными чиновниками и гражданским обществом. В завершение саммита G20 будет принята Декларация лидеров G20, в которой будут указаны обязательства лидеров по приоритетам, обсужденных и согласованных во время соответствующих встреч министров и рабочих групп», – говорится на сайте мероприятия.

Напомним, что на саммите G20 не будут обсуждать вопросы безопасности Украины в войне с рф – глава МИД Индии.

Согласно информации на сайте G20, Украины нет в списке приглашенных на саммит Большой двадцатки, который должен состояться 9-10 сентября 2023 года в Нью-Дели.

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