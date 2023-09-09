В Индии стартовал саммит G20

Лидеры прибыли на первую сессию под названием «Одна Земля».

Источник фото: ukrinform

Сегодня, 9 сентября, в Индии стартовал двухдневный саммит Group of 20 - двадцати самых мощных экономик мира. Встреча лидеров стран пройдет без российского диктатора владимира путина и лидера КНР Си Цзиньпина, – сообщает BBC.

Мировые лидеры уже прибыли на место проведения саммита G20 в Дели и сейчас они соберутся за закрытыми дверями на первую сессию под названием «Одна Земля» по экологическим вопросам.

«18-й саммит G20 в Нью-Дели станет кульминацией всех процессов и встреч G20, проводимых в течение года между министрами, высокопоставленными чиновниками и гражданским обществом. В завершение саммита G20 будет принята Декларация лидеров G20, в которой будут указаны обязательства лидеров по приоритетам, обсужденных и согласованных во время соответствующих встреч министров и рабочих групп», – говорится на сайте мероприятия.

Напомним, что на саммите G20 не будут обсуждать вопросы безопасности Украины в войне с рф – глава МИД Индии.

Согласно информации на сайте G20, Украины нет в списке приглашенных на саммит Большой двадцатки, который должен состояться 9-10 сентября 2023 года в Нью-Дели.

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