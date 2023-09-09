В Кривом Роге количество пострадавших из-за российского обстрела возросло до 74

В Кривом Роге количество пострадавших увеличилось до 74, из них госпитализированы 34 человека.

По состоянию на утро 9 сентября количество пострадавших из-за ракетного удара по Кривому Рогу снова возросло. Ранения получили 74 человека, – сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

«Количество пострадавших в результате вчерашнего ракетного удара увеличилось до 74 человек, в больницах города находится 34, трое из них в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая помощь», – рассказал Вилкул.

Как отметил Вилкул, среди травмированных трое человек в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая помощь.

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