В Украину вернутся штрафы, отмененные в начале полномасштабной войны рф

Украинцы должны быть готовы к большим штрафам.

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В Украине с 1 октября 2023 года будут снова применяться штрафы за торговлю без кассовых аппаратов, и сразу предупреждают, что они будут большими, – сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев «Украинскому радио».

«Что касается проверок налогоплательщиков, то хочу обратиться к предприятиям торговли относительно установления кассовых аппаратов. С 1 октября будут внедрены большие штрафы за неустановку этих аппаратов. Проверки кассовых аппаратов возобновлены», – сказал Гетманцев.

Штрафы, отмененные в начале полномасштабного вторжения россии, будут касаться тех предпринимателей, которые работают без регистраторов расчетных операций (РРО).

«Я хочу обратиться к предприятиям торговли по установлению кассовых аппаратов. С 1 октября будут введены большие штрафы за неустановку этих аппаратов» – отметил он.

Он также отметил, что плановые проверки бизнеса на наличие кассовых аппаратов уже восстановлено, причем в полном объеме.

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