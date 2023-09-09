В Україні повернуться штрафи, скасовані на початку повномасштабної війни рф

Українці мають бути готовими до великих штрафів.

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В Україні з 1 жовтня 2023 року будуть знову застосовуватися штрафи за торгівлю без касових апаратів, і одразу попереджають, що вони будуть великими, – повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев «Українському радіо».

«Що стосується перевірок платників податків, то хочу звернутися до підприємств торгівлі стосовно встановлення касових апаратів. З 1 жовтня будуть впроваджені великі штрафи за невстановлення цих апаратів. Перевірки касових апаратів відновлені», – сказав Гетманцев.

Штрафи, скасовані на початку повномасштабного вторгнення росії, стосуватимуться тих підприємців, які працюють без реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

«Я хочу звернутися до підприємств торгівлі щодо встановлення касових апаратів. З 1 жовтня буде введено великі штрафи за невстановлення цих апаратів» –зазначив він.

Він також наголосив, що планові перевірки бізнесу на наявність касових апаратів уже відновлено, причому у повному обсязі.

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