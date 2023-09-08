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  1. У світі

Маск надав біографу конфіденційне листування з Федоровим – ЗМІ

21:05, 8 вересня 2023
До рук біографа Ілона Маска потрапило його листування з Михайлом Федоровим.
Маск надав біографу конфіденційне листування з Федоровим – ЗМІ
Фото: Getty Images
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У мережі було опубліковано уривок із нової біографії американського мільярдера Ілона Маска, в якій оприлюднили частину його листування з українським міністром Михайлом Федоровим, передає Financial Times.

Листування було використане в біографії Маска авторства Уолтера Айзексона.

Журналісти видання повідомили, що Федоров не знав, що біограф мільярдера отримав доступ до їх конфіденційного листування та опублікував його. Але додав, що оскільки розмова мала місце рік тому, це навряд чи матиме наслідки.

«Я розумію, чому він це опублікував - тому, що я кажу йому, який він великий і що він повинен врятувати людство», - зазначив Федоров.

Міністр додав, що мільярдер особисто повідомив про відключення Starlink навколо лінії фронту на південному сході України.

Михайло Федоров також розповів, що на початку повномасштабного вторгнення часто спілкувався із Маском. Незважаючи на все, він вдячний за надані супутникові системи та наголосив, що без них «була б катастрофа».

Раніш ми писали, що Маск заявив, що не відключив Starlink біля Криму, але відмовив Україні підключити його для атаки на росіян.

Нагадаємо, політика Маска сприяла поширенню роспропаганди в Twitter.

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