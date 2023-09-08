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  1. В Україні

Маск заявив, що не відключив Starlink біля Криму, але відмовив Україні підключити його для атаки на росіян

09:23, 8 вересня 2023
Ілон Маск повідомив, що не вимагав відключити супутниковий зв'язок Starlink поряд із окупованим Кримом, щоб зірвати атаку ЗСУ на флот росії.
Маск заявив, що не відключив Starlink біля Криму, але відмовив Україні підключити його для атаки на росіян
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Раніше повідомлялося, що Ілон Маск таємно відключив Starlink біля Криму, щоб завадити Україні атакувати флот рф.

Сам мільярдер заявив, що не давав завдання своїм фахівцям вимкнути супутникову мережу Starlink біля узбережжя окупованого Кримського півострова, оскільки вона там не працювала. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X (колишній Twitter).

«Вказані регіони Starlink не були активовані. SpaceX нічого не деактивувала», - написав він.

За словами Маска, від українських державних органів надійшов екстрений запит на активацію Starlink на всьому шляху до тимчасово окупованого росією міста Севастополь.

«Очевидно, що мета полягала в тому, щоб потопити більшу частину російського флоту, який стоїть на якорі. Якби я погодився на їхнє прохання, то SpaceX стала б явним співучасником великого військового акту та ескалації конфлікту», – написав бізнесмен.

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