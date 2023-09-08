Маск заявил, что не отключил Starlink возле Крыма, но отказал Украине подключить его для атаки на россиян

Илон Маск сообщил, что не требовал отключить спутниковую связь Starlink рядом с оккупированным Крымом, чтобы сорвать атаку ВСУ на флот рф.

Ранее сообщалось, что Илон Маск тайно отключил Starlink возле Крыма, чтобы помешать Украине атаковать флот рф.

Сам миллиардер заявил, что не давал задания своим специалистам выключить спутниковую сеть Starlink около побережья оккупированного Крымского полуострова, так как она там не работала. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Указанные регионы Starlink не были активированы. SpaceX ничего не деактивировала», - написал он.

По словам Маска, от украинских государственных органов поступил экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути во временно оккупированный рф город Севастополь.

«Очевидно, что цель состояла в том, чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре. Если бы я согласился по их просьбе, то SpaceX стала бы явным соучастником большого военного акта и эскалации конфликта», – написал бизнесмен.

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