В Москве вспыхнул пожар со взрывами возле здания Федеральной таможенной службы, видео

В столице страны-оккупанта произошел масштабный пожар.

В ночь на 8 сентября в Москве близ здания Федеральной таможенной службы возник масштабный пожар. Об этом сообщили российские СМИ.

Пожар возник в районе Новогиреево на Кусковской улице. Там был виден большой столб черного дыма.

В МЧС рф сообщили, что заявка пришла из здания, где находится Федеральная таможенная служба. Сам пожар возник в складских помещениях, которые расположены рядом.

Местные жители в соцсетях сообщали, что на месте пожара в Новогиреево были слышны звуки взрывов.

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