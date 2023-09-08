У Москві спалахнула пожежа з вибухами біля будівлі Федеральної митної служби, відео

У столиці країни-окупанта сталася масштабна пожежа.

У ніч на 8 вересня у Москві поблизу будівлі Федеральної митної служби виникла масштабна пожежа. Про це повідомили російські ЗМІ.

Пожежа виникла в районі Новогіреєва на вулиці Кусковській. Там було видно великий стовп чорного диму.

У МНС рф повідомили, що заявка прийшла з будівлі, де знаходиться Федеральна митна служба. Сама пожежа виникла у складських приміщеннях, які розташовані поряд.

Місцеві жителі у соцмережах повідомляли, що на місці пожежі було чути звуки вибухів.

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