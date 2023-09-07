Илон Маск тайно отключил Starlink возле Крыма, чтобы помешать Украине атаковать флот рф, — СМИ

В опубликованной биографии Маска отмечается, что у него возник страх применения россией ядерного оружия в ответ на успешную атаку Украины.

Фото: global look news

Владелец SpaceX Илон Маск в 2022 году тайно приказал своим инженерам отключить Starlink у побережья Крыма, чтобы воспрепятствовать украинской атаке на российский военно-морской флот. Об этом стало известно CNN.

Издание ссылается на опубликованный фрагмент биографической книги «Илон Маск» Уолтера Айзексона.

В биографии говорится о разговорах Маска с представителями высшего руководства страны-агрессорки, после которых у него возник страх, что россия в ответ на успешную атаку Украины может применить ядерное оружие. Именно поэтому миллиардер вроде бы дал указание техническим службам Starlink отключить от обслуживания регион вокруг Крыма.

Автор пишет об «экзистенциальном страхе» Маска перед глобальной ядерной войной.

Как известно, после того как рф вывела из строя системы связи Украины перед своим полномасштабным вторжением в феврале 2022 года, Маск согласился предоставить Украине спутниковые терминалы Starlink производства SpaceX на миллионы долларов, которые стали решающими для военных операций Украины.

Даже когда сотовые сети и интернет были разрушены, терминалы Starlink позволили Украине бороться и оставаться на связи.

Добавляется, что как только Украина начала использовать терминалы Starlink для наступательных атак против россии, Маск начал переосмысливать это решение.

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